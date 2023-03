Lkw demoliert die Fassade der Wertinger Sparkasse

Der Fahrer hatte offensichtlich die Höhe eines Vorsprungs falsch eingeschätzt und reißt mehrere Eternitplatten herunter. Die müssen von einer Spezialfirma entsorgt werden.

Ein Lastwagen hat in Wertingen die Fassade der Sparkasse beschädigt. Dabei wurden mehrere Eternitplatten heruntergerissen, die nun aufwändig entsorgt werden müssen.

Mit einer "Knick-Leiter" wäre die Arbeit einfacher, konstatiert Wertingens Feuerwehrkommandant Rudi Eser. Seine Kollegen und er sind samt Polizei um die Mittagszeit zur Wertinger Sparkasse gerufen worden. Der Grund: Die Fassade wurde dort großflächig beschädigt. Und das ist insofern besonders problematisch, da es sich um Eternitplatten handelt. Und die enthalten Asbest.

Die Drehleiter war für den Einsatz an der Sparkasse nur bedingt hilfreich. Foto: Benjamin Reif

Da heißt es für Eser und die anderen Feuerwehrleute: FFP2-Masken aufziehen. Für eine komplette Umrüstung der Einsatzkräfte in Atemschutzausrüstung bleibt keine Zeit, denn beschädigter Asbest gilt als Gefahr im Verzug. Die feinen Fasern, die von ihnen ausgehen, gelten als hochgradig krebserregend. Einmal eingeatmet, können sie Jahrzehnte in der Lunge bleiben.

Der Asbest muss von einer Spezialfirma entsorgt werden

Nun ist die herangeschaffte Drehleiter aber zu unflexibel, als dass sie die Einsatzkräfte genau an die gewünschte Stelle bringen könnte. Könnte man sie, wie bei moderneren Versionen möglich, in Teilen "abknicken", könnten die Einsatzkräfte noch präziser arbeiten. Eine solche Anschaffung ist allerdings schon geplant, sagt Eser. Am Unfallort ist ein bisschen Manövrierarbeit nötig, dann beginnen die Feuerwehrler mit der Sicherung der Unfallstelle.

Der Lkw kam von der Hinterseite des Sparkassengebäudes und wollte von der Straße aus rechts gesehen über den relativ engen Parkplatz fahren. Der 57-jährige Fahrer schätzte aber offensichtlich die Höhe seines Lkw, der einer Spedition gehört, falsch ein und blieb mit seiner Plane an einem Vorsprung und den daran befindlichen Eternitplatten hängen, so dass mehrere davon heruntergerissen wurden.

Eternit-Platten enthalten Asbest, daher mussten die Feuerwehrleute beim Einsatz auch Masken tragen. Foto: Benjamin Reif

Verletzt wurde dabei niemand, der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung der Polizei noch am Unfallort auf ungefähr 35.000 Euro. Die abgenommenen Fassadenplatten werden von einer Spezialfirma entsorgt. Wie es mit der markanten, aber offensichtlich in die Jahre gekommenen Fassade der Sparkasse in Wertingen weitergeht, ist noch offen. Zunächst wird nun der Parkplatz gesperrt, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.