Lkw erfasst elfjährigen Radler in Wertingen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch in Wertingen gekommen. Gegen 17.30 Uhr rangierte ein 32-jähriger Lastwagenfahrer in der Straße „Am Bahnhof“ rückwärts, um einzuparken. Er erfasste mit dem Heck einen dahinter befindlichen 11-Jährigen mit seinem Fahrrad. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Am Fahrrad entstand Unfallschaden von ungefähr 500 Euro. (AZ)

