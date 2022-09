Wertingen

Lockdown genutzt: Vater aus Wertingen nimmt mit seinem Sohn eine CD auf

Plus Frieder und Paul Brändle nutzen den Lockdown, um eine gemeinsame CD aufzunehmen. Bei einem Release-Konzert am 25. September stellen sie ihr Werk vor.

Von Birgit Alexandra Hassan

Hut, Jeans, ein lässiges Hemd – so sitzt Frieder Brändle gelehnt an eine Holzwand, Gitarre spielend. Wer die CD umdreht, sieht Brändle im Kleinformat. Paul Brändle, auf dem Foto ein Kleinkind, das fasziniert eine Gitarrensaite anzupft und horcht. Heute ist Paul 29 Jahre, Profi-Musiker, Jazz-Gitarrist. Die Musik hat Vater und Sohn immer verbunden. Doch das Leben schmälerte die Zeit für musikalische Begegnungen. Der eine in Wertingen eingespannt als Arzt, Stadtrat und Kulturreferent, der andere unterwegs als Musiker in verschiedenen Bands. Bis zum Lockdown 2021. Der ermöglichte den beiden plötzlich Zeit und physische Nähe – und die Verwirklichung eines langjährigen Traums: eine gemeinsame CD.

