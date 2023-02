Bauausschuss: Manche Wertinger Straßen müssen warten

Plus Gleich bei mehreren Tagesordnungspunkten wird dieses Mal lebhaft diskutiert. Bei den Straßensanierungen wollen manche Ratsmitglieder vorerst im ersten Gang fahren.

Eine ungewöhnlich kontroverse Sitzung hielt der Bauausschuss des Wertinger Stadtrats vergangene Woche ab. Gleich bei mehreren Tagesordnungspunkten waren sich die versammelten Stadträte nicht einig.