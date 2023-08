Mann randaliert in Wertinger Kleiderkammer

Der 29-Jährige hat zuvor einen unbeteiligten Passanten angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Die Polizei nahm ihn fest.

Die Polizei Wertingen ist am Montagnachmittag zu einem Einsatz gerufen worden, bei dem ein 29-jähriger Mann um sich geschlagen hat. Der Mann war dabei laut Polizeibericht stark alkoholisiert und hatte in der Pfarrgasse einem Passanten plötzlich und ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen. Kurz darauf begab er sich in die dortige Kleiderkammer und begann zu randalieren, wobei er auch mehrfach auf die Schaufensterscheibe einschlug und um sich trat.

Polizei nimmt 29-Jährigen in Gewahrsam

Durch die hinzugerufenen Streifenbeamten konnte der 29-Jährige schließlich festgenommen werden. Das Amtsgericht Augsburg ordnete daraufhin ein Gewahrsam an, um weitere Straftaten zu verhindern. (AZ)

