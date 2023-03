Mann tankt in Wertingen und bezahlt nicht

Ein bislang unbekannter Täter tankt in Wertingen sein Auto und haut einfach ab. Doch: Kameras zeichnen alles auf.

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr tankte ein bislang unbekannter Täter sein Auto an einer Tankstelle in der Gottmannshofer Straße. Nach erfolgtem Tankvorgang fuhr der Täter davon, ohne für die Tankung zu bezahlen. Das berichtet die Polizei in ihrem Pressebericht. Aufgrund einer vorhandenen Videoüberwachung sind sowohl Kennzeichen als auch Aufnahmen des Täters vorhanden. Diesen erwartet nun eine Anzeige nach dem Strafgesetzbuch. (AZ)