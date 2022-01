Wertingen

10:35 Uhr

Mann wird in Wertingen mit Schlagring und verbotenem Feuerwerk ertappt

Ein Betrunkener hat in Wertingen in der Neujahrsnacht am falschen Haus geklingelt. Die Polizei entdeckte bei dem 20-Jährigen schließlich einen Schlagring und verbotene Böller.

Exzessiver Alkoholkonsum ist in der Neujahrsnacht einem jungen Mann in Wertingen zum Verhängnis geworden. Der 20-Jährige klingelte am Samstag gegen 3.15 Uhr in der Zusamstadt bei einem Fremden, da er das Haus verwechselt hatte. Der 20-Jährige hat mehr als zwei Promille Alkohol im Blut Der junge Mann hatte etwa zwei Promille und konnte sich gegenüber der Polizei nicht ausweisen. Die Beamten durchsuchten ihn deshalb, um seine Identität festzustellen. Hierbei fand die Polizei einen Schlagring und zwei verbotene Feuerwerkskörper ohne CE-Kennzeichnung. Den Mann erwarten nun Anzeigen nach dem Waffen- und dem Sprengstoffgesetz. (pol)

