Manuela Baur leitet den Partnerschaftsverein Wertingen-Fère

Hannelore Sutter tritt nach acht Jahren als Vorsitzende zurück und ist nun Vize. Im Mai soll es wieder einen Schüleraustausch mit Frankreich geben. Daneben sind noch weitere Veranstaltungen geplant.

Im Festsaal des Schlosses traf sich der Partnerschaftsverein Wertingen-Fère zu seiner Jahresmitgliederversammlung. Vorsitzende Hannelore Sutter betonte in ihrer Begrüßung die Bedeutung deutsch-französischer Beziehungen und äußerte die Hoffnung, dass diese auch weiterhin im Partnerschaftsverein zum Ausdruck kommen möge.

Ausstellung zum 40-jährigen Bestehen der Schulpartnerschaft am Gymnasium Wertingen

Im Rahmen ihres Jahresrückblicks bedauerte sie, dass einige für 2021 geplante Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden mussten. Allerdings hätten die von den Franzosen zur Verfügung gestellte Ausstellung zum 40-jährigen Bestehen der Schulpartnerschaft im Gymnasium sowie die Baumpflanzung am neuen Kindergarten und das Weinfest im Schlosskeller sehr gelungene Begegnungen ermöglicht. Sie bedankte sich bei Christian Aigner für dessen vielfältigen Einsatz.

Die Vorsitzende blickte außerdem auf die acht Jahre ihrer Amtszeit zurück und erklärte, dass sie den Vorsitz abgeben wolle. Unter der Leitung von Stadtrat Horntrich wurde zu ihrer Nachfolgerin die bisherige Stellvertreterin Manuela Baur gewählt. Hannelore Sutter wird in Zukunft das Amt der Stellvertreterin übernehmen. Regina Völkel wurde als Erste Schriftführerin, Anja Kratzer als Schatzmeisterin bestätigt.

Einige Neuzugänge im Vorstand

Neben den weiterhin aktiven Beisitzern Angela Buchele, Manfred Nittbaur und Karolina Wörle konnten einige Neuzugänge für den Vorstand gewonnen werden. Verena Heppner stellte sich als Zweite Schriftführerin zur Verfügung und wird damit den Bereich Presse und Kommunikation übernehmen. Gerda Carry und Ulrike Anwald-Deisenhofer fungieren in Zukunft als Kassenprüferinnen. Mit Alexander Strahl und Katharina Bindl werden zwei Lehrkräfte des Gymnasiums dem Komitee angehören, die nicht nur mit perfekten Französischkenntnissen eine Bereicherung darstellen, sondern auch eine Verbindung zwischen Schule und Verein herstellen können.

Für das aktuelle Jahr ist als Teil des Kinderferienprogramms eine Aktion „französisch kochen“ für Mädchen und Buben im Alter von acht bis zwölf Jahren geplant, für alle Mitglieder ein Filmabend sowie eine Begegnung der beiden Komitees in Frankreich im Oktober. Der traditionelle Schüleraustausch zwischen Gymnasium und Collège wird im Mai stattfinden. Ebenso werden zwei Schüler der Fachoberschule Donauwörth im Mai am Centre Culturel in Fère ein zweiwöchiges Praktikum absolvieren. Es wurde vorgeschlagen, die Freunde in Fère über das große Musikfest der Stadt im Juli zu informieren und etwaige Interessenten zur Vorstellung in der Stadthalle einzuladen. Im Fokus steht ferner bereits das Jahr 2024, in dem französische Künstler im Rahmen der 750-Jahr-Feier ihre Werke präsentieren werden und in dem auch 35 Jahre Städtepartnerschaft in einem Festakt begangen werden. Manuela Baur überreichte abschließend Hannelore Sutter einen Blumenstock als Dank für ihre bisherige Arbeit. (wz)

