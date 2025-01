Maxi Grab aus Wertingen hatte Krebs und sagte sich immer wieder: „Heilbar!“

Herr Grab, auf Social Media erzählen Sie ganz offen von Ihrer Krebserkrankung. Wann haben Sie davon erfahren?

MAXI GRAB: Ich war gerade noch auf der Wiesn feiern. Einen Tag später, am 23. September, kam der Anruf. Da war ich gerade in der Arbeit und mir wurde gesagt: Du hast Lymphknotenkrebs, konkret das Hodgkin-Lymphom. Die Kolleginnen und Kollegen haben gefragt: „Möchtest du nach Hause?“ Aber ich bin geblieben. Was hätte ich sonst getan, herumgelegen und nachgedacht? Das hätte es nur realer und schlimmer gemacht.

