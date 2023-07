Medienkonsum: Wie es hilft, mit dem Kind einen Vertrag einzugehen

Über problematischen Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen gab der Sozialpädagoge, Suchttherapeut und Psychotherapeut Niels Pruin in Wertingen Auskunft.

Die Lehrkräfte der Montessori-Schule beobachten verstärkt seit der Corona-Zeit, dass viele Jugendliche nur schwer Abstand finden zu ihrem Handy. Und dass das Alter immer weiter absinkt, in dem Kinder Zugang zu ungeeigneten Internetinhalten haben.

Deshalb wurde ein verpflichtender Elternabend für die Eltern der 4.-6. Klassen einberufen, an dem der ausgewiesene Fachmann, Psychotherapeut Niels Pruin, Fakten aus neuesten Untersuchungen aufzeigte, Alarmsignale erklärte und Tipps gab, wie Eltern ihrer Verantwortung gerecht werden können.

Nicht bei jedem Anflug von Langeweile gleich "daddeln"

Er sprach von vier Grundbedürfnissen, die in der Familie – und nicht ersatzweise durch soziale Medien - erfüllt werden sollten: Orientierung und Sicherheit, Lustgewinn und Unlustvermeidung, Selbstwertstärkung, Bindung und Zugehörigkeit. Hierzu gehöre es, dass Kinder lernen müssten, auch mal Langeweile auszuhalten und eine eigene Beschäftigung zu finden, die ihnen Freude mache anstatt Unbehagen gleich „zuzudaddeln“. Mit rigiden Verboten erreiche man wenig, Eltern sollten hingegen mit ihren Kindern herausfinden, welche Funktionen der Medienkonsum für sie habe und wie dies mit anderen Aktivitäten und Gewohnheiten zu erreichen ist.

Inzwischen sei es für Kinder normal, drei bis vier Stunden an einem Bildschirm zu verbringen, so Pruin, manche sogar an mehreren gleichzeitig. Dadurch entstehe digitaler Stress, was zu beobachten sei an abnehmenden Aufmerksamkeitsspannen („selbst antrainiertes ADHS“), abnehmendem Textverständnis, Erschöpfung und einer Zunahme von Depressionen.

Viele Jugendliche finden keine echte Ruhe mehr

Viele Kinder und Jugendliche seien in Daueralarmbereitschaft, fänden keine Ruhemomente mehr („mindestens drei Stunden am Stück pro Tag ohne Geräte“, empfiehlt Pruin) und haben weder reale Freunde noch Sport oder Engagement in Vereinen. Pruin plädiert für die sogenannte „3-6-9-12“-Regel, die bedeutet: keinerlei Bildschirm unter drei Jahren, keine Spielkonsole unter sechs Jahren, kein Smartphone unter neun Jahren und keine unbeaufsichtigte Internetnutzung unter zwölf.

Das Thema Computerspiele beschrieb Pruin als großes Geschäft, das mit hohen Bindungsfaktoren operiere, um die Spieler letztlich zu manipulieren und am Bildschirm zu halten. Von Sucht spreche man dann, wenn die Nutzer sich aus dem realen Leben immer mehr zurückziehen, die Anforderungen des Alltags nicht mehr bewältigen, keine Beziehungen mehr pflegen und schnell aggressiv oder depressiv reagieren.

Es gibt leicht umsetzbare Tipps

Viele wertvolle und leicht umsetzbare Tipps gab er zum Schluss den Eltern an die Hand: Erstens: kein Handy beim Essen, bei wichtigen Tätigkeiten und am Bett oder am Arm (Smartwatch). Zweitens: Klingelton ausschalten. Drittens: weniger Apps und Netzwerke nutzen. Viertens: Filter einstellen. Fünftens: konkreten Mediennutzungsvertrag aushandeln (handylose Zeiten, erlaubte Zeiten mit Konsequenzen bei Nichteinhaltung für beide Vertragspartner). Und schließlich sechstens: Das erste Handy sollte ein gebrauchtes sein mit wenigen Funktionen, damit der Besitz nicht als „Ritterschlag“ erlebt werde. Mit diesem Gerät sollten dann erste Vereinbarungen geübt werden.

Es liege in der vollen Verantwortung von Eltern, ihren Kindern nur erlaubte und altersgerechte Zugänge zu schaffen. Pruin empfiehlt, sich hierbei kundig zu machen, etwa über klicksafe.de (Vorschläge für Medienvertrag), das internet-abc.de (Kinderbilder im Internet) oder aktiv-gegen-mediensucht.de (Selbsttest zur Gefährdung).

Zehn Fachvorträge zu problematischer Internetnutzung gibt es online am 18. und 19. Oktober von 17 bis 21 Uhr (Anmeldung unter www.aktiv-gegen-mediensucht.de/anmeldung/).Die Beratungsstelle des Referenten ist erreichbar unter Telefon 0821-3156-469 oder n.pruin@caritas-augsburg.de. (AZ)