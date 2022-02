Mehrere Jägersitze in der Region Wertingen brennen

In Unterthürheim und bei der Zusamstadt brennen am Wochenende vier Kanzeln. Die Polizei hält sich bedeckt.

Passanten hatten in der Nacht zum Samstag einen Feuerschein auf weiter Flur entdeckt. Daraufhin machten sie sich nach Angaben der Polizei auf die Suche nach dem Ursprung. Als sie bemerkten, dass der Ansitz eines Jägers bei Unterthürheim brannte, alarmierten sie die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Buttenwiesen rückte mit 15 Einsatzkräften aus. Diesen gelang es, den Brand zu löschen. Bislang geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte das Feuer gelegt haben.

Gleich drei Jägerstände brennen in der Umgebung des Wertinger Reutenhofs

Doch damit nicht genug: Am Samstagmorgen brannten gleich drei Jägerstände in der Nähe des Wertinger Reutenhofs, wie die Feuerwehr berichtet. Gegen 9.30 Uhr wurde sie zu einem Brand eines Jägerstandes am Grünsammelplatz am Eisenbach gerufen. Nach der Sichtung eines bereits weitgehend abgebrannten Stands mit anschließenden Nachlöscharbeiten wurden die Feuerwehrleute zu einem weiteren brennenden Stand an der „Keltenschanze“ geleitet, den sie ebenfalls ablöschten. Doch auch danach wurde noch ein weiterer brennender Stand in der Nähe gemeldet, den die Feuerwehrleute ebenfalls fachmännisch ablöschten. In allen Fällen waren die Kanzeln der Jägerstände vollständig zerstört worden.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Foto: Rudi Eser

Erst am 14. Februar hatte der Ansitz eine Jägers in Wortelstetten gebrannt. Dabei war auffällig gewesen, dass zwei Stunden später, gegen 2 Uhr, ein weiterer Brand eines Hochstuhles im Bereich Diedorf im Kreis Augsburg gemeldet worden war. Die Polizei hat sich bisher noch nicht zu Details der Brände geäußert und beruft sich auf ermittlungstaktische Gründe. Ein ausführlicher Bericht folgt. (br mit pol)

Zeugen Die PI Dillingen bittet um Hinweise unter Telefon 09071/56-0.