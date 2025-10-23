Mehring empfängt Wertinger

Einen abwechslungsreichen und informativen Tag erlebte eine Besuchergruppe aus dem Landkreis Dillingen. Es waren die Radlerfreunde Zusamtal und die Feuerwehrler von Roggden/Hettlingen die im bayerischen Landtag von Staatsminister Fabian Mehring empfangen und durch die Räume geführt wurden. Im Plenarsaal stand der Minister Rede und Antwort zu seiner Arbeit als Minister und Abgeordneter. Auch ein Treffen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner stand auf dem Programm.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!