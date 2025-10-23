Icon Menü
Wertingen: Mehring empfängt Wertinger

Wertingen

Mehring empfängt Wertinger

Radlerfreunde Zusamtal und Feuerwehr Roggden/Hettlingen im Landtag zu Besuch beim Minister.
Von Konrad Friedrich für Kolpingsfamilie Wertingen
    Wertinger im Landtag bei Minister Mehring.
    Wertinger im Landtag bei Minister Mehring.

    Einen abwechslungsreichen und informativen Tag erlebte eine Besuchergruppe aus dem Landkreis Dillingen. Es waren die Radlerfreunde Zusamtal und die Feuerwehrler von Roggden/Hettlingen die im bayerischen Landtag von Staatsminister Fabian Mehring empfangen und durch die Räume geführt wurden. Im Plenarsaal stand der Minister Rede und Antwort zu seiner Arbeit als Minister und Abgeordneter. Auch ein Treffen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner stand auf dem Programm.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

