Mehring will den Schulbusverkehr verbessern

Nach Einschätzung des Landtagsabgeordneten wird bei den Sitzplätzen zu knapp kalkuliert. Nun sind nach Auskunft des Freien Wählers aber erste Erfolge erreicht.

Die Beschwerden über eine punktuelle Überlastung einzelner Buslinien für Schüler in sowie zwischen den Landkreisen Augsburg und Dillingen reißen nicht ab. Wie Landtagsabgeordneter Fabian Mehring (FW) berichtet, wird ihm seit Beginn des neuen Schuljahres wiederholt von Schulleitern, Lehrern, Busfahrern, Schülern und Eltern berichtet, dass die Kapazitäten einzelner Schulbuslinien nicht ausreichend seien. Teilweise hätten Schüler demzufolge sogar keinen Platz mehr in den Fahrzeugen gefunden, sodass sie an Haltestellen zurückgelassen werden mussten, um dort von ihren Eltern abgeholt zu werden. Nicht selten müssten sie sich mit ihren Schulranzen regelrecht in die Fahrzeuge hineinquetschen und etwa auf der Treppe vor der Windschutzscheibe stehen, berichteten Schüler gegenüber Mehring.

Schüler brauchen mehr Platz im Bus als andere Passagiere

"Überfüllte Busse sind nicht nur unkomfortabel, sondern auch ein Risiko für die Sicherheit unserer Kinder", findet der Abgeordnete. Deshalb hat er den Austausch mit den zuständigen Verkehrsunternehmen sowie dem Augsburger Tarifverbund (AVV) gesucht, der zahlreiche Verbindungen in der Region bedient. Im Zuge dessen konnten bereits konkrete Verbesserungen in den Blick genommen werden. Mehring: "Auf der Linie zwischen Wertingen und Langweid, wo die Busse immer mittwochs und freitags besonders voll waren, wurde der bisherige Standardbus bereits durch einen Gelenkbus mit mehr Plätzen ersetzt. Das Gleiche soll zum Fahrplanwechsel ab 11. Dezember auch auf der Relation von Nordendorf nach Wertingen geschehen", berichtet Mehring.

Fabian Mehring (Freie Wähler) setzt sich für bessere Schulbusverbindungen ein. Foto: Stefan Puchner, dpa

Wie Mehring weiter berichtet, ergaben die veranlassten Fahrgastzählungen auf einigen anderen Linien, zu denen es Beschwerden gab, dass die dort bereitgestellten Kapazitäten ausreichend sind. So etwa auf einigen Linien zu den Dillinger Schulen. Die Ursache dafür erkennt Mehring in einem grundsätzlichen Problem, dass nach Ansicht des Abgeordneten bei künftigen Ausschreibungen berücksichtigt werden sollte. Bei der Bemessung der Kapazität werde nicht mit einkalkuliert, dass jedes Kind seinen Schulranzen und einige Schüler auch Instrumente oder Sporttaschen dabei haben. "So kommt es, dass manche Verbindungen rechnerisch nicht überlastet sind, in der Realität aber sehr wohl“, so Mehrings Diagnose. (AZ)