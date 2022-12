Wertingen

vor 13 Min.

Mehrere Millionen Euro fließen zu den Landwirten im Landkreis Dillingen

Plus Die EU-Fördergelder ermöglichen den Bauern im Landkreis das wirtschaftliche Überleben. An die Zahlungen sind vor allem ökologische Verpflichtungen gebunden.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Jetzt im Dezember werden sie ausgezahlt, die Fördergelder in der Land- und Forstwirtschaft. Allein an die Bauern im Landkreis Dillingen fließen in diesem Jahr insgesamt rund 17,5 Millionen Euro, im Landkreis Donau-Ries sind es 28,9 Millionen Euro. Geld, das den landwirtschaftlichen Betrieben ein zusätzliches Einkommen ermöglicht, gleichzeitig aber mit klaren Auflagen verbunden ist. Diese Verpflichtungen werden ab dem kommenden Jahr noch steigen. "Direktzahlungen werden zunehmend an Umweltleistungen gebunden", sagt Reinhard Bader, Geschäftsführer des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen: "Die Landwirtschaft ist ein Spiegelbild der Gesellschaft."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen