Mit Atemschutzgeräten hinein in die Brandhitze

Plus Einsatzkräfte proben den Ernstfall. Das hat auch mit der Gasverdichterstation in Prettelshofen zu tun.

So mancher Wertinger oder Wertingerin rätselte. Gibt es einen Großeinsatz auf der Anhöhe über dem südlichen Wertinger Stadtteil? Doch dem war nicht so. Dennoch waren verteilt über zwei Tage 64 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wertingen und den Stadtteilen vor Ort auf dem Gelände der Gasverdichterstation Prettelshofen und probten laut Pressemitteilung die Brandbekämpfung.