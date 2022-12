Mit Bachtrompeten gehörlose Kinder in Malawi unterstützen

Nördlinger Ensemble spielt erneut für den Wertinger Freundeskreis Sunganani. Das Adventskonzert in der Wertinger Bethlehem-Kirche wird alle Sinne ansprechen.

Harmonischer könnte der heurige Wertinger Adventsmarkt im Schloßgraben kein Ende finden. Um 17 Uhr lädt der Wertinger Freundeskreis Sunganani am dritten Adventssonntag, zu einem festlich-besinnlichen Benefizkonzert in die evangelische Bethlehem-Kirche ein. Das begeisternde Nördlinger Bachtrompeten Ensemble konnte erneut für ein Benefizkonzert zugunsten der Mountain-View-Gehörlosenschule in Malawi gewonnen werden.

Bachtrompeten Ensemble schätzt Wertinger Publikum

Schon einige Mal waren "die Nördlinger" mittlerweile in der Zusamstadt zu hören. "Aus der Zusage zu diesem Termin kurz vor Weihnachten spricht wohl die Referenz der Musiker für das geschätzte Wertinger Konzertpublikum", freut sich Gotthard Lienert als Vorsitzender des Freundeskreises. Dieser unterstützt seit vielen Jahren eine Schule für schwerhörige und gehörlose Kinder im afrikanischen Malawi. Der Kontakt kam einst durch Lienerts Tochter Barbara zustande, die nach einem einjährigen Praktikum noch heute einen engen Kontakt zu den Lehrern, Lehrerinnen und Kindern pflegt. Die Spenden, die unter anderem durch Benefizkonzerte des Freundeskreises erzielt werden, ermöglichen den Kindern im Alter von vier bis 20 Jahren eine grundlegende Ausbildung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben trotz ihrer Einschränkung.

Sensible Musikalität und technische Versiertheit, traumwandlerische Sicherheit und eine erstaunliche Gestaltungsbreite des gesamten Klangspektrums, das sind die Prädikate und Qualitätsmerkmale, die den Künstlern des Bachtrompeten-Ensembles immer wieder bescheinigt werden. Dabei erweisen sich die begleitende Percussion und Orgel als gleichberechtigte Partner und wesentliche Erweiterung in einem Konzert oft überraschender Klangfarbigkeit. Bei allem spielerischen Raffinement und dem oft atemberaubend virtuosen Spiel der Musiker bleibt dem Publikum laut Lienert vor allem die Freude am Musizieren in Erinnerung – "die persönliche Teilhabe eines jeden einzelnen Künstlers am Gelingen eines heiteren, gleichzeitig aber auch feierlich-ernsten Vortrags".

Das Programm präsentiert nicht allein adventliche oder weihnachtliche Musik. So werden Stücke aus verschiedenen Epochen und Musiksparten zu hören sein. Dabei entsteht in der wohlgesetzten Abfolge unmerklich eine adventliche, besinnliche Stimmung.

Wertinger evangelische Kirche eignet sich für Konzert

Die evangelische Bethlehem-Kirche ist mittlerweile ein von Musikern aller Couleur wegen ihrer außergewöhnlichen Akustik geschätzter Aufführungsort. Dazu trägt auch ein unprätentiös gestalteter Innenraum bei. Die klare und ruhige Formsprache des Kirchenraums und seine charakteristische geschwungen-pyramidale Dachform lassen den Besucher nachdrücklich das Gefühl von Zusammengehörigkeit entstehen. Die Besucher spüren sich als Teil des Klangraums. Die Künstler können so womöglich ein fast familiäres Musikerlebnis erschaffen und – nach Jahren der Zurückgezogenheit und Anonymität – ein befreiendes Gefühl und wahrlich adventliches Erlebnis für alle Sinne bereithalten.

Pfarrerin Ingrid Rehner öffnet daher mit Freude die Türen der Kirche für dieses außergewöhnliche Benefizkonert.

Konzertbeginn ist am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der evangelischen Bethlehem-Kirche in der Fère-Straße in Wertingen. Der Eintritt ist frei, der Freundeskreis bedankt sich für Spenden. (AZ)