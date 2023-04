Plus Caroline und Gerd Klein aus Reatshofen haben ein besonderes Hobby, sie betreiben eine Schäferei. Sie steigen in die Fußstapfen des Großvaters, dem früheren Schäfer Rupp.

Es ist Lebensfreude pur. Im Frühling springen kleine weiße, schwarze und gefleckte Lämmchen auf der Obstwiese hin und her. Einige von ihnen sind schon ein bisschen länger auf der Welt. Die Älteren unter den jungen Tieren machen bereits Luftsprünge und necken sich. Dazwischen unterbrechen sie ihr Spiel, kehren zu ihrem Mutterschaf zurück, um an deren Zitzen zu saugen.

„Jedes Lämmchen findet zielsicher zu seiner Mutter“, sagt Gerd Klein. Der junge Mann aus Reatshofen betreibt Schafzucht als Hobby und hat sich auf die widerstandsfähige Rasse „Heidschnucken“ spezialisiert. Heidschnucken seien robust, weniger arbeitsintensiv, da diese Rasse saisonal ist, berichtet der Schäfer. Das bedeutet, die Tiere bekommen nur einmal im Jahr Nachwuchs. „Mit der Schäferei erlebe ich große Glücksgefühle“, sagt er.