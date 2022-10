Mit Erna Meißner ist für viele eine Freundin verstorben

Die ehemalige Lehrerin bleibt vielen in der Gemeinde Buttenwiesen in Erinnerung. Im Wertinger Seniorenheim St. Klara verbrachte die 102-Jährige die letzten Lebensjahre. Sie war die Älteste im WZ-Verbreitungsgebiet.

Beweglichkeit, Dankbarkeit und ein positiver Blick aufs Leben zeichnete sie bis zuletzt aus. Anfang vergangener Woche ist Erna Meißner im Alter von 102 Jahren im Wertinger Seniorenzentrum St. Klara verstorben. Sie war nicht nur die Älteste im gesamten Verbreitungsgebiet der Wertinger Zeitung, sondern auch eine sehr geschätzte Lehrerin, an die sich ihre ehemaligen Schüler und Schülerinnen auch im Alter noch gerne erinnern.

Erna Meißner war liebevoll, humorvoll und gütig

Eine Freundin, so nannten im Laufe der Zeit viele die pensionierte Lehrerin, die sich durch eine "liebevolle, humorvolle und gütige Art" auszeichnete und damit die ihr anvertrauten Schulkinder ganzheitlich aufs Leben vorbereitete. Ein Buch, gefüllt mit Worten der Dankbarkeit, überreichten ihre ehemaligen Nachbarinnen ihr kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Den feierte sie bereits im Wertinger Seniorenzentrum, wo sie seit 2019 ihren Lebensabend verbrachte und sich sehr wohl fühlte.

In dem Buch hatten zahlreiche Menschen aus der Gemeinde Buttenwiesen sich ihrer Schulzeit mit Erna Meißner als Lehrerin erinnert. "Sie haben den Grundstein für unser weiteres Leben gelegt" steht darin ebenso geschrieben wie "du hast uns einen geraden Weg ins Leben gelehrt" – "mit Strenge und Respekt". Irgendwann hatte Erna Meißner allen das Du angeboten, sich selbst nicht mehr als Lehrerin, sondern Freundin gesehen.

Von Nordböhmen nach Pfaffenhofen und Unterthürheim

"Mir geht's gut, ich bin zufrieden mit mir selbst, mit allen Menschen rundherum und mit dem Leben." Bis kurz vor ihrem Tod konnte man diese Worte aus ihrem Mund vernehmen. Die positive Weltanschauung, die viele ihrer ehemaligen Schüler mit ins Leben genommen haben, lebte sie persönlich vor.

Dabei gab es auch in ihrem Leben jede Menge Herausforderungen zu meistern. Geboren im nordböhmischen Aussig an der Elbe, kam sie 1946 im Alter von 26 Jahren mit ihrem Mann und Sohn German zunächst nach Pfaffenhofen und zog ein Jahr später nach Unterthürheim, wo sie in den 50er-Jahren mit ihrer Familie ein Haus baute. Vorher hatte sie bereits fünf Jahre in Kleinseifersdorf unterrichtet, wo sie ihren Mann kennenlernte. In Unterthürheim war die junge Lehrerin mit 56 Grundschülern – die erste und zweite Klasse vormittags, die dritte und vierte nachmittags – von Anfang an gefordert. Mit viel Geduld brachte sie den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen bei, sorgte gleichzeitig dafür, dass sie Turngeräte und eine Schulküche bekamen.

Im Heimatverein und Stadeltheater Unterthürheim aktiv

Bis ins hohe Alter machte sie selbst täglich vor dem Fernseher Gymnastik, wanderte und ging regelmäßig in die Sauna. Im Heimatverein war sie ebenso aktiv wie beim Stadeltheater. 22 Jahre leistete sie jeden Mittwoch "Lebenshilfe" im Gefängnis Kaisheim, nahm regelmäßig Häftlinge und Schüler mit nach Hause, kochte und speiste mit ihnen. Mit 92 Jahren reiste sie nochmals in ihre Geburtsstadt, besuchte mehrere Schulen und sprach vor Studenten und anderen Interessenten über Jugend, Krieg, Flucht, Vertreibung und Aussiedlung. Gespräche mit ihr haben die Menschen bereichert. Sie schätzten ihre Weisheit, Offenheit und ihren freien Geist.

Ihren Führerschein hat Erna Meißner im Alter von 95 Jahren freiwillig abgegeben und das Auto später gegen ein "Gehwagele" eingetauscht. Auch wenn sie sich in den letzten Lebensjahren nicht mehr an jedes Detail erinnerte, so behielt sie doch bis kurz vor dem Tod ihre Dankbarkeit, Gelenkigkeit und Lebensfreude. Mit 102 Jahren war Erna Meißner am Ende sowohl der älteste Mensch in der Gemeinde Buttenwiesen als auch in der Stadt und Verwaltungsgemeinschaft Wertingen.