Mit Konzert den Frühling begrüßen

Das Vor- und Jugendorchester Wertingen laden gemeinsam zu einem Musikabend ein.

Traditionell laden Vor- und Jugendorchester im Frühling zum Konzert ein. Auch in diesem Jahr wollen die beiden Orchester den Frühling musikalisch begrüßen. Am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr ist es wieder so weit. Die Bühne in der Stadthalle Wertingen wartet auf den Nachwuchs. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Eröffnet wird der Abend vom Vororchester unter der Leitung von Karolina Wörle. Zu hören gibt es unter anderem Werke von Kees Vlak, Luigi di Ghisallo und Paul Murtha. Mit der Overture „Indian River“, „Cinderella“ und „The merry Clockmaker“ spielen die Jüngsten der Stadtkapelle symphonische Blasmusik für Kinderorchester. Ein Ausflug in die Filmmusik steht mit der Titelmelodie aus der gleichnamigen Krimiserie „Peter Gunn“ und dem Hit „Danger Zone“ aus dem Film „Top Gun“ auf dem Programm. Der Welthit „Thriller“ von Michael Jackson fordert dann noch mal volle Konzentration von den jungen Künstlern. Emotional wird es sicherlich zum Schluss des ersten Konzertteils, wenn Karolina Wörle nach 28 Jahren den Taktstock an ihre Nachfolgerin Lea Lernhard weitergibt. Lea Lernhard wird sich mit dem Werk „The Legend of Castle Armagh“ bereits beim Konzert dem Publikum vorstellen.

Nach der Pause wird das Jugendorchester den Platz auf der Bühne einnehmen. German Moreno Lopez hat wie immer ein anspruchsvolles Programm ausgesucht, um den Zuhörern zeigen zu können, was die Jugendlichen mit ihm erarbeitet haben. Die Musikerinnen und Musiker präsentieren sich sicherlich in Höchstform, haben sie doch erst wenige Tage vor dem Konzert ein Wertungsspiel in Maria Thann im ASM-Bezirk Lindau erfolgreich absolviert.

Die Wertungsstücke „La Storia“ von Jacob de Haan und „Pilatus - Dragon of the Mountain“ von Steven Reineke dürfen deshalb im Konzertprogramm nicht fehlen. „Illimani“ der erste Satz aus „Cordilleras de los Andes“ von Arie Malando sowie ein Medley mit den schönsten Melodien aus dem Disneyfilm „The Lion King“ werden den zweiten Teil des Konzertes abrunden. Wer German Moreno Lopez kennt, weiß, dass er mit seinem Orchester feine Nuancierungen, solistisches Spiel, zupackende Rhythmen und stilsichere Interpretationen bis ins kleinste Detail ausgearbeitet hat.

Karten gibt es im Vorverkauf zu fünf beziehungsweise acht Euro bei der Wertinger Buchhandlung Gerblinger, im Büro der Musikschule und bei allen Musikerinnen und Musikern sowie an der Abendkasse. (AZ)