Wertingen

17:40 Uhr

Mit Kunstwerken wird ein Wertinger Garten zum Lebensraum

Plus Claudia Reining-Hopp macht ihren Garten mit vier weiteren Künstlern zum Lebensraum. Bei der Ausstellungseröffnung klärt Alfred Sigg über die Geschichte des Geländes auf.

Von Hertha Stauch

Die schmale Schützenstraße, die entlang der Zusam verläuft, ist ein Kleinod in Wertingen. Je weiter man sie stadtauswärts geht, umso verwunschener wird das kleine Siedlungsgebiet, in dem es einst viele Krautgärten und Häuschen der weniger betuchten Leute gab. Trotz angrenzendem Gewerbe hat sich der etwas verschlafene Reiz dieser Idylle erhalten. Hier entspannt sich das Gemüt beim Spaziergang ganz von selbst und endet unwillkürlich in dem kleinen „Paradies“ der Glasmalerin Claudia Reining-Hopp. Am Sonntag eröffnete sie zusammen mit anderen Künstlern und Künstlerinnen ihre diesjährige Ausstellung.

Mosaik und Perlenspiel zwischen Blumen und Kräutern

Sonnenschirme und Strohhüte sind der erste Blickfang, der sich an diesem heißen Vormittag auftut. Im Stimmengemurmel tauchen Gitarrenklänge auf. „Hans & Friends“ machen sich im Schatten der Garage mit ihren Jazz-Gitarren bemerkbar. Ganz nebenbei fällt auf, was auffallen soll. Hier eine Mosaik-Stele zwischen Blumen und Kräutern, dort ein Perlenspiel, das in einer kunstvoll bearbeiteten Astgabel blinkt. Weiter hinten unter dem Apfelbaum eine Keramiksäule, aus der Wasser quillt. Überall rund um das Haus Objekte aus Glas, die sich zwischen Pflanzen und Mauern einfügen in den „Lebensraum Garten“, wie Claudia Reining-Hopp ihre Ausstellung nennt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

