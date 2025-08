Mit nackten Füßen auf Entdeckungsreise

Was für viele zunächst ungewohnt klingt, wurde für die Klasse 6c der Mittelschule Wertingen zu einem spannenden Schulprojekt mit nachhaltiger Wirkung. Unter dem Motto „Barfußlaufen ist gesund – Wir bauen einen Barfußpfad“ entstand in den vergangenen Wochen ein echtes Naturerlebnis zum Mitmachen – direkt auf dem Schulgelände. Im Rahmen ihrer Ausbildung konzipierte Lehramtsanwärterin Theresa Finkel gemeinsam mit der Klasse ein fächerübergreifendes Projekt, das nicht nur Muskelgruppen, sondern auch Kreativität und Teamgeist ansprach. Ziel war es, einen eigenen Barfußpfad zu gestalten, mit Materialien, die die Schülerinnen und Schüler selbst auswählten, sammelten und einbauten. Von der Theorie über die Planung bis hin zum tatsächlichen Bau des Pfads war alles in Schülerhand, unterstützt durch pädagogische Impulse und eine gute Portion Teamarbeit.

Der neu entstandene Pfad ist gefüllt mit Sand, Rindenmulch, Tannenzapfen, Holzhackschnitzel oder Stroh. Beim Durchlaufen erfuhren die Schüler am eigenen Körper, wie sich die Beschaffenheit der Böden auf Haltung, Gang und Muskelanspannung auswirkt. „Manche Untergründe fordern meine Füße“, erzählte ein Schüler begeistert. Andere seien eher entspannend wie eine kleine Fußmassage. Der fertige Barfußpfad bleibt nicht nur als Erlebnisweg für kommende Klassen bestehen, sondern auch als Symbol dafür, was Schule leisten kann, wenn sie praktisch, handlungsorientiert und lebensnah gestaltet wird. Ein Flyer im Schulhaus lädt alle Interessierten ein, den Pfad selbst zu erleben, und die Klasse 6c ist sich jedenfalls einig: „Das war Schule zum Anfassen – und zum Spüren!“

