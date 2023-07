Mit natürlicher Intelligenz hinaus ins Leben

90 junge Menschen werden am Gymnasium Wertingen mit dem Abiturzeugnis verabschiedet. Die Feier zeigt, wo die künstliche Intelligenz ihre Grenzen hat.

„Etwas gekünstelt klingt das schon“, dachten sich die zahlreichen Gäste in der großen Pausenhalle des Gymnasiums Wertingen, als Schulleiter Sebastian Bürle zu seiner Abiturrede ansetzte. Aber bereits nach wenigen Sätzen löste er das Rätsel auf: Er hatte eine künstliche Intelligenz damit beauftragt, ihm eine Abiturrede zu verfassen. Die Erleichterung im Raum war deutlich zu spüren, denn die maschinell erstellten Sätze klangen sehr unpersönlich und keine KI der Welt hätte den Ton treffen können, den die Rednerinnen und Redner des Nachmittags anschließend den 90 Absolventinnen und Absolventen des Wertinger Gymnasiums mit auf den Weg gaben.

Schülleiter Bürle: Keine Angst vor der Künstlichen Intelligenz

Bereits Ende April waren sie in die Prüfungen gestartet, nutzten dabei aber nur ihre eigene Intelligenz – auch wenn ChatGPT heuer mit einem Zweierschnitt die Abiturprüfungen bestanden hätte. Die Ansprüche an eine persönliche und ehrlich gemeinte Abiturrede erfüllt ChatGPT allerdings offenbar auch dieses Jahr noch nicht, weshalb Sebastian Bürle den Rest seiner Rede doch selbst verfasste. Darin gab er den jungen Erwachsenen mit auf den Weg, keine Angst vor den Entwicklungen von künstlichen Intelligenzen zu haben. Sie würden es locker damit aufnehmen, denn im Gegensatz zur Maschine besäßen und entwickeln sie in ihrer Schulzeit nicht nur die rein kognitive Intelligenz, sondern auch eine emotionale und soziale Intelligenz.

Der Dillinger Landrat Markus Müller war beeindruckt von den herausragenden Leistungen des Jahrgangs: Sie seien nun bestens auf das Leben vorbereitet und für die Gesellschaft eine unentbehrliche Stütze. Ein „Nachdenklichkeitsmoment“ ist für Michael Higl, stellvertretender Landrat des Landkreises Augsburg und Meitinger Bürgermeister: Man halte inne, reflektiere die Vergangenheit und überlege sich, was die Zukunft bringen wird. Er ermutigt die Schülerinnen und Schüler zum freudvollen Tanzen auf dem Abiturball. Dem Landtagsabgeordneten (MdL) Johann Häusler war es vor allem wichtig, den Eltern zu danken, denn sie seien maßgeblich am Erfolg der jungen Menschen beteiligt. MdL Fabian Mehring gab dem Jahrgang 2023 drei Dinge mit auf den Weg: die Gratulation zum höchsten Schulabschluss in Deutschland, ein Vergelt’s Gott an alle Beteiligten und den Wunsch, die Schülerinnen und Schüler mögen nun für die Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Wie wichtig in Bayern das Thema Bildung sei, betonte MdL Georg Winter, Seine Rede brachte er mit folgenden Worten auf den Punkt: „Wir können Bildung!“

Vorsitzender des Wertinger Schulvereins ermutigt zur Treue

Diese Bildung sei, so Christiane Grandé, Zweite Bürgermeisterin der Stadt Wertingen, ein Kompass in stürmischen Zeiten. Man müsse ihn richtig benutzen, mit seinen Talenten richtig umgehen und sie vor allem für die Gesellschaft einsetzen. Denn eine Demokratie sei nicht selbstverständlich und lebe vom Mitmachen. „Mitmachen“ war das Stichwort für Dominik Karl, dem Vorsitzenden des Wertinger Schulvereins: Neben seinen Glückwünschen ermutigte er die frisch gebackenen Abiturienten und Abiturientinnen, ihrer Schule treu zu bleiben und die Verbindung zu halten.

Nachdem alle ihre Abiturzeugnisse erhalten hatten, blickten Andreas Leroch und Lucas Trs in ihrer launigen Abiturrede auf ihre turbulente Schulzeit zurück, die auch von den Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägt war. Dabei wurde deutlich: Der Abiturjahrgang 2023 weiß, dass er seine Erfolge nicht nur sich selbst zu verdanken hat. Ob sie wirklich so oft blau gemacht haben, wie das Abimotto „P-Abi Schlumpf – blau gemacht & schlau gedacht“ vermuten lässt, blieb offen.

Jedenfalls gab es 90 erfolgreich abgelegte Abiturprüfungen, zu denen in den nächsten Wochen sicherlich noch zwei hinzukommen werden, die wegen Krankheit nachgeholt werden müssen. 28-mal stand die Eins vor dem Komma und einmal sogar 1,0. Edith Stoll darf sich als Jahrgangsbeste über diese Traumnote freuen. Darüber hinaus wurden von der Stadt Wertingen mit einem Geschenk noch Max Wagner (1,1), Julia Hoch und Ramona Gruber (1,2) sowie Marina Auernhammer und Luis Haupt (1,3) geehrt. Ramona Gruber bekam zudem einen Buchpreis der Deutschen Mathematiker\u0002Vereinigung. Leon Fest erhielt für besondere Leistungen im Fach Chemie eine Urkunde der Gesellschaft Deutscher Chemiker sowie einen Buchpreis. David Fink, Lucas Trs und Max Wagner freuten sich über einen Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

Viele für langjähriges Engagement am Wertinger Gymnasium geehrt

Viele wurden zusätzlich wegen ihres langjährigen Engagements für die Schulgemeinschaft geehrt, zum Beispiel als Medienscouts, in der SMV, als Stufensprecher oder in der Schülerzeitung Echo. Auch zahlreiche musikalische Talente haben nun die Schule verlassen, natürlich nicht ohne ihre letzte Feier würdig zu gestalten. Robin Blessing, Rebecca Matt, Tess Matwejew und Alina Rauh musizierten ebenso wie die Q12-Band. An dieser Auflistung zeigt sich: Dies ist ein Abiturjahrgang, der bereit ist, sich einzusetzen, zu engagieren und seine natürliche Intelligenz gewinnbringend einzusetzen. Kein Wunder, dass Schulleiter Sebastian Bürle sie zuletzt mit ganz persönlichen Worten verabschiedete: „Ich bin stolz auf euch!“

Das Abiturzeugnis haben folgende junge Menschen erhalten: Rama Aldker, Elisabeth Bischof, Lena Blank, Franziska Deffner, Luis Haupt, Laila Herrmann, Lennart Jäkel, Paul Jäkel, Shahed Kashmir, Inessa Kögl, Luisa Laurien, Kilian Leicht, Hanna Mairshofer, Tess Matwejew, Emma Miller, Johannes Schäffler, Valentin Schwalm, Patricia Weißkirchen (alle Wertingen), Johanna Baumeister, Max Wagner (Villenbach), Jan Bohmann, Christian Meyerle (Zusamaltheim), Anna Buberl, Kilian Hölzle, Felix Mayr (Laugna), Jonas Bunk, Lina Chromik, Lara Döhler, Matthias Jauch, Luisa Mengele (Binswangen), Robin Blessing, Oliver Fröhlich, Lena Gruber, Lukas Mayr, Timo Müller, Jonathan Streitberger, Alexander Würfl, Iris Zink (Buttenwiesen), Diana Beier, Marie Falten, Johann Kilger (Holzheim), Melissa Senetar (Höchstädt), Marina Auernhammer, Katharina Higl, Thessa Hinz, Franziska Holzner, Louis Huter, Faida Khar, Vanessa Liepert, Rebecca Matt, Sophia Pala, Lena Perkl, Natalie Peukert, Thomas Raab, Anna-Lena Schmitt, Maxim Wasnick, Filip Zuljewic (Meitingen), Andreas Leroch, Linnea Röbbig, Paula Sirsch (Thierhaupten), Jakob Deil, Christian Leix (Ehingen), Tim Heitz (Westendorf), Elias Schreier, Hanna Schretzmair (Kühlenthal), Julia Hoch, Luisa Sterr, Moritz Sterr (Allmannshofen), Lina Hengelein, Annika Kraus, Nina Krell, Madline Schneider, Hannah Spangenberg, Edith Stoll, Lukas Trs, Dennis Westhagen (Biberbach), Tobias Gasser, Enrico Grimminger, Ramona Gruber, Bernadette Mayer (Altenmünster), Jannis Fischer (Heretsried), Marco Heckl, Vanessa Heltai, Lukas Karger, Barbara Maier (Welden), David Fink, Teresa Maier, Jonas Weißner (Zusmarshausen), Lukas Scherer (Langweid), Leon Fest (Neusäß), Alina Rauh (Mertingen), Noel Bock (Pöttmes).