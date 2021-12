Möglichkeit zum Testen an den Feiertagen

In Wertingen gibt es auch Termine am Weihnachtstag

In Wertingen wird es auch über die Feiertage täglich die Möglichkeit geben, einen Schnelltest mit schriftlichem Nachweis zu machen. Es gibt folgende Termine:

24. Dezember Von 9.30 bis 12 Uhr beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in der Badgasse 7 und von 8.30 bis 11.30 Uhr in der Marienapotheke am Marktplatz 15 in Wertingen

25. Dezember ASB von 9 bis 12 Uhr

26. Dezember ASB von 9 bis 12 Uhr

31. Dezember ASB von 9 bis 12 Uhr und Marienapotheke von 8.30 bis 11.30 Uhr

1. Januar ASB von 9 bis 12 Uhr

Anmeldung Die Martinus-Apotheke Klimesch, die in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in der Wertinger Badgasse 7 die Corona-Schnelltests durchführt, teilt mit, dass die Testung ohne vorherige Terminvereinbarung möglich ist. Eine vorherige Online-Registrierung wird aber empfohlen: Unter www.meintest.brk.de kann online ein QR-Code generiert werden, der in der Teststation in Wertingen direkt vom Handy eingescannt werden kann.

Für die Tests in Wertingen kann man sich anmelden

Bei diesem Verfahren entfällt die Wartezeit auf das Testergebnis vor Ort, da das Ergebnis im Nachgang per E-Mail oder SMS direkt auf das Mobiltelefon übermittelt wird. Das Team der Marien-Apotheke Stuhler am Marktplatz bittet um vorherige telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnummer 08272/2068.