Montessori-Waldgruppe Wertingen besucht den Bücherbus

Die Wurzelkinder der Montessori-Waldgruppe waren zu Besuch beim Bücherbus der Kreisfahrbücherei. Nachdem die Vorschulkinder schon seit längerer Zeit einmal im Jahr die Wertinger Stadtbücherei besuchen, sollten nun auch alle Wurzelkinder in den Genuss der vielen Bücher kommen. Patrick Höfer, Leiter der Kreisfahrbücherei, kam den Plänen des Montessori-Kinderhauses entgegen und bot ein Treffen am Tennisplatz an.

So wanderte die Waldgruppe Richtung Sportplatz und sah bereits auf halber Strecke den großen Bus stehen. Die meisten Kinder stiegen mit viel Spannung und Vorfreude im Bauch ein und durften sich gleich die vielen Bücher anschauen und durchblättern. Patrick Höfer und Georg Baindl, der den Büchereileiter unterstützt, gaben auf alle Fragen Antworten. Nach einer Vorleserunde durften die Kleinen einige Bücher ausleihen.

Zurück im Gruppen-Bauwagen befüllten die Kinder eigene Bücherkisten und lasen sofort weiter. Künftig werden die Besuche im Bücherbus alle zwei Monate stattfinden – das nächste Treffen steht im Januar an. Auch andere Kindergärten können sich gerne an das Bücherbuch-Team wenden. (AZ)

