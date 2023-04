Wertingen

18:45 Uhr

Müll auf dem Friedhof: Die Wertinger kriegen einen "Schuss vor den Bug"

Manche Wertinger werfen ihr eigenes Grüngut in den Sammelbehälter am Friedhof. Damit soll nun Schluss sein.

Plus Einige Wertingerinnen und Wertinger wollten sich nicht an die Regeln halten und ihr Grüngut am Friedhof entsorgen. Als pädagogische Maßnahme wird dieser nun abgesperrt.

Von Benjamin Reif

Manchmal helfen nur rustikale Maßnahmen, um einen Punkt klarzumachen. Die Stadt Wertingen greift nun zu einer solchen Maßnahme: Nachts wird der Behälter für Grüngut, der bislang für jedermann zugänglich am Wertinger Friedhof platziert war, abgedeckt und abgesperrt.

Der Grund: Nicht nur das, was eben bei der Grabpflege an Grünabfällen anfällt, wird in dem Behälter entsorgt. Vielmehr berichtete ein leicht verärgert wirkender Bürgermeister Willy Lehmeier ( Freie Wähler) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates, dass einige Anwohnerinnen und/oder Anwohner dort ihr eigenes Grüngut entsorgen. "Da ist jetzt mal ein Schuss vor den Bug nicht verkehrt", so der Rathauschef. Das Grüngut sei in der Entsorgung eben teuer, auch für die Stadt. Das wolle er nicht länger hinnehmen. Nun bekomme der Bestatter einen Schlüssel. Morgens wird aufgesperrt, abends abgesperrt.

