Müll sammeln und dabei lernen

Zigarettenkippen und Vapes (Bestandteile von elektronischen Zigaretten), Glasscherben, sogar ein Ball, Papier und Verpackungsmaterial: Jede Menge Müll sammelten kürzlich Kinder der Grundschule Wertingen in ihrer Stadt. An der Zusam entlang und auf dem Volksfestplatz wurden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1c und 1f sowie 4b und 4f fündig. Eine Initiative der Wirtschaftsvereinigung Wertingen (WV) hatte zu dieser Aktion geführt.

Achtlos weggeworfener Müller verschmutzt Ortschaften und Natur

Doch nicht nur das Säubern der Umwelt, sondern auch der richtige Umgang mit dem Entsorgen von Müll stand dabei im Mittelpunkt. "Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Müll zu trennen, damit das ein oder andere recycelt werden kann", so Grundschullehrerin Barbara Thielemann. Mit ihren Kolleginnen Doris Huber, Anna Knötzinger und Elke Hoch hatte sie begeistert den Aufruf der heimischen Wirtschaft zum Anlass genommen, dieses allgegenwärtige Thema zu behandeln.

Mülltrennung gehört auch in den Klassenzimmern immer schon zum Alltag, dennoch sei es wichtig, auch im außerschulischen Leben auf eine saubere Umgebung zu achten. Auf dem Schulweg oder an den Orten, an denen man sich aufhält, könne man stets ein Auge offenhalten und achtlos Weggeworfenes aufheben. Über zwei Stunden waren die fleißigen Sammlerinnen und Sammler unterwegs und wurden mit einer leckeren Brotzeit, gesponsert von der WV, belohnt.

