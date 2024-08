Nach Hochwasser: Wie geht es mit Edeka in Wertingen weiter?

Nach dem Hochwasser im Juni hat Edeka in der Industriestraße in Wertingen noch immer geschlossen. Der Supermarkt war massiv von den Überschwemmungen betroffen, aufgrund der Schäden konnte der Ladenbetrieb nicht aufrechterhalten werden. Ein Edeka-Sprecher sagte damals auf Nachfrage unserer Redaktion: "Wir wollten den Laden ohnehin modernisieren." Wenn alles gut laufe, werde Edeka Anfang September wiedereröffnen.

Die Edeka-Wiedereröffnung in Wertingen war für Anfang September angedacht

Danach sieht es im Moment nicht aus. Vor dem Supermarkt ist ein Bauzaun aufgebaut, im Inneren des Gebäudes wird augenscheinlich gewerkelt. Rudy Kimmerle von der Kimmerle Gruppe, der das Gebäude gehört, bestätigte die laufenden Bauarbeiten, könne aber nicht sagen, was Stand der Dinge sei und wann Edeka wiedereröffnet. Vonseiten der Pressestelle Edeka Südbayerns heißt es ebenfalls: „Leider können wir hierzu zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.“ In dem Markt in der Industriestraße „sind/waren rund 70 Mitarbeiter tätig“, teilte eine Pressesprecherin mit. Diese seien auf die umliegenden Edeka-Filialen verteilt worden.

Ein anderer Pressesprecher hatte im Juni darüber informiert, dass im Rahmen der Modernisierung unter anderem eine viel größere Bäckerei mit Sitzbereich geplant sei. Doch wann genau Kundinnen und Kunden in dem umgebauten Markt in der Industriestraße einkaufen können, bleibt weiterhin offen.