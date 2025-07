In der Mittelschule Wertingen fand ein Projekttag für die 9M zum Thema FASD (Fetale-Alkohol-Spektrum-Störung) statt. Dabei wurde den Schülern die Bedeutung von Alkoholkonsum, besonders in der Schwangerschaft, eindrücklich vermittelt. Die Mitarbeiterin der Diözese Augsburg und Fachkraft für FASD, Manuela Zengerle-Kapp, hat zusammen mit der freiberuflichen Hebamme Rebekka Baur dazu ein Pilotprojekt gestartet. Sie erprobten das Präventionsprogramm „Nüchtern steht dir gut! Nein zu Alkohol in der Schwangerschaft!“ schon mehrmals, um zukünftige Lehrkräfte als Multiplikatoren/-innen für dieses Thema fortzubilden. Ziel ist es: Jugendliche frühzeitig, entwicklungsbegleitend und altersgerecht über Alkohol in der Schwangerschaft zu informieren und aufzuklären, welche schwerwiegenden Folgen der Alkoholkonsum für das ungeborene Kind haben kann.

Das Projekt stärkte zudem die Schüler, sich bewusst gegen Alkoholkonsum auszusprechen und Alternativen zu entwickeln, einem häufigen Gruppenzwang und gesellschaftlichen Druck zu widerstehen. Um das Thema „begreifbarer“ zu machen, wurde ein umfassendes Materialpaket eingesetzt. Rebekka Baur zeigte eine Plazenta und „FASI“, eine Puppe, die die körperlichen Auffälligkeiten von FASD-betroffenen Babys darstellt, und deutlich macht, wie sich der Alkoholkonsum sichtbar auf das Kind auswirken kann.

Die Teilnehmer wurden durch Übungen angeregt, über die Gefahren des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft nachzudenken. In Gruppen entwickelten sie Strategien, um leichter „Nein zum Alkohol“ sagen zu können. Zum Schluss mixten die Schüler alkoholfreie Cocktails. Alle waren sich einig, dass die alkoholfreie Variante eine Alternative zu Alkopops und Co. sind. Das FASD-Projekt war eine wertvolle Erfahrung, die das Bewusstsein der Schüler für gesundheitliche Themen sensibilisierte und ihnen wichtige gesellschaftliche Verantwortung vermittelte. Die Referentinnen freuten sich über die offenen Türen und über die positive Resonanz bei Schule und Schülern.

