Wertingen

vor 33 Min.

"Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Wertingen?"

Die Sticker der Aktion "Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Wertingen?" haben es schon an viele Orte geschafft – zum Beispiel nach Frankfurt am Main, auf Bali und nach Erfurt (von links).

Plus Die Aufkleber-Aktion aus dem Jugendhaus Wertingen lehnt sich an eine Kampagne aus Baden-Württemberg an, die zum Kult wurde. Überall in der Welt kleben die Sticker.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Wertingen – das liegt im Zusamtal im Landkreis Dillingen. Und ist jetzt auch in Ingolstadt. Und in Heidenheim. In Erfurt, Frankfurt am Main, an der Teufelsmauer im Harz und sogar am Surfstrand auf Bali. Ach ja, und in einer McDonald's-Filiale.

Also gut, es ist nicht das Städtle selbst, das auf der Landkarte einfach so von A nach B gewandert ist. Es ist vielmehr im übertragenden Sinne an vielen Orten in Deutschland und sogar im Ausland vertreten. Nämlich überall dort, wo Reisende gelb-schwarze Sticker mit hingenommen und aufgeklebt haben. Auf Laternenmasten, Säulen, Geländer, auf Stromkästen oder Holzstämme. Darauf steht geschrieben: "Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Wertingen?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

