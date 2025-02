Neu gewähltes Wertinger Juze-Team setzt auf neue Ideen

Rund 60 Mitglieder zählt der Wertinger Jugendtreff-Verein derzeit, bei einem Jahresbeitrag von 15 Euro. Gemeinsam wählten die anwesenden jetzt demokratisch ein neues Vorstandsteam. Wie aktiv sie im vergangenen Jahr waren und wie sie das weiterhin bleiben wollten, zeigten sie dabei ebenso auf.

Tobias Kolb leitet das Wertinger Juze, wie das Wertinger Jugendhaus auch genannt wird. Unter seiner Aufsicht brachten die jungen Menschen Vorschläge für die Neubesetzung ein und stimmten ab. Die Mehrheit der Stimmen brachte schließlich die Entscheidung: Der bisherige erste Vorsitzende Marco Wenzl wechselt mit seiner ersten Stellvertreterin Leonie Bürkner die Positionen. Das Amt der zweiten Stellvertreterin übernimmt Veronika Loos.

Wertinger Juze organisierte Halloweenparty und LAN-Party

Zuvor hatte Bürkner den anwesenden Mitgliedern mit einer unterhaltsamen Power-Point-Präsentation viele der Aktivitäten aufgezeigt, die der Jugendverein im vergangenen Jahr umsetzte. Unter anderem stellte sie noch einmal die sogenannte LAN-Party vor und erinnerte an den Spaß bei der Halloweenparty im Juze. Zudem sprach sie den organisatorischen Aufwand an, erstmalig das Fußballturnier „Dillinger Jugendcup“ in Binswangen abzuhalten.

Zu sprachen kam sie ebenso auf die Besucherfragen der Jugendlichen während der Wertinger Nacht. Diese mussten drei Fragen richtig beantworten. „Wer alles wusste, bekam einen Hauptpreis, die anderen Trostpreise fürs Mitmachen.“ Mit dem Einverständnis der Befragten, so Bürkner weiter, wurden die Aktionen gefilmt und ins Netz gestellt. Sie sicherte zu, auch in 2025 sehr aktiv zu bleiben und Aktionen, welche gut gelaufen sind, zu wiederholen. Neues soll hinzukommen. Dafür will Leonie Bürkner sich mit dem neuen Vorstandsteam für ein Wochenende Anfang März zurückziehen und neue Ideen besprechen.

Wertingens stellvertretende Bürgermeisterin schätzt die Aktionen für Jugendliche

Dieses Engagement der jungen Menschen honorierte die ebenfalls anwesende stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Grandé mit lobenden Worten: „Sie vertreten in ihrer Freizeit und ehrenamtlich die Interessen und Anliegen unserer Jugendlichen und helfen ihnen so bei der Lösung vieler Probleme, dadurch fördern Sie auch Toleranz, demokratisches Verhalten und Verantwortung unter den jungen Menschen.“ Grandé war sich mit dem Wertinger Jugendreferent Matthias Buhl einig, dass die jungen Menschen mit ihrer Arbeit bereits eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft übernehmen. Diese gewinne zunehmend an Bedeutung. Grandé und Buhl begleiteten nicht nur die Mitgliedervollversammlung des Vereins Jugendtreff Wertingen. Im Anschluss an die Versammlung mischten sich die beiden auch gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kreisjugendrings, Jonas Schweikhardt, und dem Geschäftsführer Boris Schenk unter das junge Volk, um sich auszutauschen. (AZ)