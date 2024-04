Wertingen

19:00 Uhr

Neue Einfamilienhäuser am Rande von Hirschbach werden abgelehnt

Plus Mit bis zu fünf Häusern wäre das, was in Hirschbach hätte entstehen können, ein kleines Baugebiet geworden. Doch der Ausschuss lehnte ab. Das sind die Gründe.

Von Laura Gastl

Neues Bauland auf einer Wiese am westlichen Ortsrand von Hirschbach, also von Possenried kommend: Das beinhaltete die Bauvoranfrage eines Grundstückeigentümers aus der Schweiz, die am Mittwochabend in Wertingens Bau- und Umweltausschuss behandelt wurde. Konkret umfasste die Anfrage die Errichtung von vier bis fünf Einfamilienhäusern in verschiedenen Parzellengrößen und mit eigenen Zufahrten. Um diese erschließen zu können, müsste parallel zum Schmiedberg eine Straße entstehen. Ein Vorhaben, das neuen Wohnraum geschaffen hätte in einem Ort, in dem bereits seit Jahren keine neuen Bauflächen mehr entstanden sind. Dennoch lehnte der Bauausschuss ab. Das hat seine Gründe.

Wie Stadtbaumeister Anton Fink dem Gremium erklärte, befindet sich der vorgesehene Bereich dem Flächennutzungsplan zufolge im Außenbereich. Es handele sich um eine Hanglage, die von Bebauung und Aufforstung freizuhalten sei. Die Fläche sei ökologisch wertvoll und befinde sich im Landschaftsschutzgebiet Naturpark westliche Wälder Augsburg. Demzufolge spreche nichts für eine Zustimmung der Bauvoranfrage.

