Neuer Waldkindergarten startet im September

In Hohenreichen laufen die Arbeiten, damit ab Herbst Mädchen und Buben im Wald betreut werden können. Für die Einrichtung wurde ein besonderer Platz ausgewählt.

Ende Januar können Eltern ihre Kleinen für einen städtischen Kindergarten in Wertingen anmelden. In diesem Jahr haben die Mütter und Väter dabei eine Auswahlmöglichkeit mehr. Der Grund: Ab Herbst wird es in Hohenreichen einen Waldkindergarten mit 20 Plätzen geben.

Derzeit laufen in dem Wertinger Stadtteil die Vorbereitungsarbeiten dafür. Der Waldkindergarten wird in unmittelbarer Nähe zur Ganztagskinderkrippe Villa Spatz errichtet. Dort befindet sich auch ein Bolzplatz, der in seiner jetzigen Form erhalten bleibt. Dahinter jedoch öffnet sich eine Waldschneise. In genau dieser Schneise sollen laut Verwaltungsleiter Dieter Nägeles später die Mädchen und Buben spielen und betreut werden. Diese Lage bietet durchaus Vorteile. Wie Nägele erläutert, sei es in dieser Schneise so gut wie immer windstill. Außerdem muss nur an zwei Seiten ein Zaun angebracht werden, da es auf den anderen beiden Seiten Anstiege gibt.

Der Waldkindergarten in Hohenreichen ist gut zu erreichen

Da der Waldkindergarten in Sichtweite und direkter Nähe zur Villa Spatz liegt, können die Eltern den Parkplatz dieser Einrichtung nutzen, wenn sie ihr Kind bringen oder abholen. Die Mütter und Väter haben sogar von dort aus Sichtkontakt zum Waldkindergarten. Auch die Rettungswegsituation ist nach Einschätzung von Nägele gut, da die Rettungskräfte im Ernstfall keinen langen Weg hätten. Die Öffnungszeiten seien noch nicht festgelegt, sagt Nägele. Vermutlich würden in dem neuen Waldkindergarten die Kinder bis mittags betreut.

In direkter Nähe zur Kinderkrippe Villa Spatz wird in Hohenreichen der neue Waldkindergarten entstehen. Foto: Elli Höchstätter

Das Areal für den neuesten Kindergarten der Stadt Wertingen gehört der Kommune. Es liegt im Bereich des Stadtwaldes und wird von der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen bewirtschaftet. Mit Vertretern dieser Gruppe habe bereits eine Begehung des Geländes stattgefunden, erklärt Nägele. Dabei sei das Areal uns forsttechnischer Sicht beurteilt und mittlerweile Forstarbeiten durchgeführt worden. Derzeit liegen dort noch einige umgesägte Stämme. Das ist allerdings noch nicht alles. Auch ein Baumgutachter wird sich auf der Fläche umsehen, um unter anderem Bäume zu markieren, die nicht standfest sind und eine Gefahrenquelle für die Kinder darstellen könnten.

Ein Bauwagen und ein Tipi sollen noch angeschafft werden

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der die Trägerschaft für den Waldkindergarten übernimmt, wird sich in den kommenden Monaten um die Einrichtung kümmern. In diesem Fall ist es der Kauf eines Bauwagens und eines Tipis. Vermutlich kommt auch noch eine Komposttoilette hinzu.

"Der Waldkindergarten ist offen für alle Kinder aus Wertingen", erklärt Nägele. Besonders geeignet sei er aber für die Buben und Mädchen aus Hohenreichen. Diejenigen Kinder, die dort bereits die Krippe besucht haben, könnten dann ab drei Jahren in der gewöhnten Umgebung bleiben.

Hintergrund: Wertingen kommt derzeit mit der Einrichtung von Kindergartenplätzen kaum hinterher. Im November 2021 war der Betrieb im neu gebauten Kinderhaus Gänseblümchen im Norden der Zusamstadt gestartet. Die Gesamtkosten für den 2500 Quadratmeter großen Kindergarten samt Kinderkrippe und Außenspielflächen beliefen sich auf 3,85 Millionen Euro. Alles in allem finden dort zwei Krippengruppen mit jeweils zwölf Kindern und drei Kindergartengruppen mit je 25 Kindern Platz. Insgesamt also 99 Kinder. Und dann wurden die Betreuungsplätze in den nächsten Jahren schon wieder knapp, sodass nun der Waldkindergarten errichtet wird.

In Wertingen gab es einen Babyboom

Der Grund dafür ist der aktuelle Babyboom in der Zusamstadt. So gab es in den Jahren 2016 oder 2017 durchschnittlich rund 75 Geburten in der Stadt Wertingen und den Stadtteilen. 2018 waren es bereits 94. Seit 2020 wird die 100er-Marke überschritten. 2020 wurden 101 neue Erdenbürger in Wertingen gezählt und ein Jahr später 102. Die aktuellen Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor. Laut Nägele wird es aber eine Trendwende geben und die Tendenz der Zahlen leicht nach unten gehen.

In Wertingen gibt es übrigens schon einen Waldkindergarten. Es ist die Waldgruppe des Montessori Kinderhauses. Diese war die Erste ihrer Art in Dillingen.