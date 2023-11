Von Fitness bis E-Scooter: Das tut sich in Wertingens Geschäftswelt

Drei junge Firmen haben sich erst kürzlich in Wertingen angesiedelt. Nun konnten sich Stadtrat und Wirtschaftsförderer ein Bild des Angebots machen.

Wieder einmal wurde den Stadtvertretern deutlich vor Augen geführt, wie groß die Vielfalt an jungen Unternehmen, Ideen und Betrieben in der Wertinger Geschäftswelt ist. Stadtrat und Wirtschaftsreferent Franz Stepan und WV-Vorsitzender und Stadtrat Hans Moraw besuchten drei junge Firmen, die sich jüngst in der Zusamstadt angesiedelt haben. Organisiert wurden die Treffen und Besuche von der Wirtschaftsförderin der Stadt Wertingen, Alexandra Killisperger.

Für die Fitness der Wertinger Bevölkerung sorgt unter anderen das „Gym10“. Die beiden Stadträte wurden bei ihrem Besuch von Trainerin und Filialleiterin Patrizia Tuminello begrüßt. „Die Eröffnung in Wertingen vor einem Jahr war ein voller Erfolg", schwärmt Tuminello. Wohl auch deshalb, weil fast alles online und automatisiert organisiert ist.

Das Areal des Fitness-Studios in der Äußeren Kanalstraße hat eine Größe von etwa 550 Quadratmetern. Eine kostenfreie Basiseinweisung mit Fachmann oder Fachfrau ermögliche es, die auf der videoüberwachten Trainingsfläche aufgestellten Geräte, Hanteln und Funktionsstangen von sechs Uhr morgens bis Mitternacht zu nutzen. „Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Cardio- und Krafttraining, was man für die Gesundheit wirklich benötigt“, erläutert Tuminello. Zu bestimmten Uhrzeiten schauen ihren Worten zufolge Trainer und Trainerinnen nach dem Rechten und sind Ansprechpartner für die Frauen und Männer des Wertinger Gym10. Im Service dabei seien kostenloses WLAN, Wasserspender und Duschen.

Hannes Wagner legt einen schwungvollen Einstieg hin

Für einen schwungvollen Einstieg in die Wertinger Geschäftswelt und für eine schnelle Nachfolge im ehemaligen Cottage in der Hauptstraße sorgt der Jungunternehmer Hannes Wagner. Er sei fit in Sachen Fotografie, Videoproduktionen, Designservices, Social-Media-Betreuung sowie das Konzeptionieren und Schalten von neuen Marketingkampagnen. „Ich helfe meinen gewerblichen Kunden, neue Mitarbeiter und neue Aufträge durch einen guten Außenauftritt zu bekommen.“ Seine „Handwerkskunst“ in Sachen Foto- und Videografie habe er sich selbst beigebracht.

Klein aber fein ausgestattet ist das neu eröffnete Foto- und Videografiestudio von Hannes Wagner (links), er will mit seinem umfangreichen Angebot in diesem Bereich bei Privatleuten wie Unternehmen punkten. Die Stadträte Franz Stepan (Mitte) und Hans Moraw gratulierten zu dieser Geschäftseröffnung. Foto: Ulrike Hauke

Wagner ist in der Zusamstadt geboren, schätzt den Kontakt mit den Menschen. Jeden Donnerstagnachmittag öffnet der junge Geschäftsmann sein Atelier für Passbilder und für einen Austausch mit Interessierten in Sachen Fotografie. Zu seinen Angeboten zähle weiter, private Feiern mit schönen Bildern und Videos festzuhalten. „Der Verleih meiner Fotobox gehört oft zu den Rennern auf den Festen“, sagt Wagner und lacht verschmitzt. Denn diese Bilder könnten dank des Mechanismus‘ der Box sofort ausgedruckt werden. „Ein Heidenspaß für alle“, stellt Wagner fest.

Mit seinem Mobilitätsangebot an Elektrorollern und Scootern erreicht Dominik Trwanitschek (links) nicht nur die jungen Leute, sondern auch die älteren Mitbürger . Die Stadträte Franz Stepan und Hans Moraw versuchten ihr Fahrkönnen mit den E-Scootern. Foto: Ulrike Hauke

Der dritte Besuch von Stepan und Moraw endet im hellen Laden von Dominik Trawnitschek in der Laugnastraße 17. E-Ride nennt sich das Geschäft, in dem weit mehr als zehn Elektroroller und sogenannte E-Scooter ausgestellt sind, die man auch Probe fahren darf. Erst vor einem Jahr entschloss sich der Spezialist für diese Art der Mobilität, einen Laden für solche Fahrzeuge zu eröffnen. „Im weiten Umkreis von mehr als 30 Kilometern gibt es niemanden in dem Bereich“, sagt Trawnitschek. Er verkaufe aber nicht nur alle Marken in dem Metier, sondern könne aufgrund seines Wissens auch Reparaturen und Service in eigener Werkstatt rund um Roller und Scooter übernehmen.

Ein Mobilitätsangebot auch für ältere Mitbürger

„Kein Lärm und keine Abgase und dazu noch wartungsarme Fahrzeuge“, so beschreibt Trawnitschek seine Elektroroller und E-Scooter. Sein besonderes Mobilitätsangebot will er aber nicht nur für jüngere Leute bereitstellen, sondern auch für ältere Mitbürger. „Für sie gebe es Kabinenroller. "Und auch hierzu erhalten Interessierte bei mir umfassende Beratung, Verkauf und Service", betont der Firmenchef.