Neujahrsfeier: Besonderer Start in ein besonderes Jahr

Das 750-Jahre-Jubiläum der Wertinger Stadtgeschichte beginnt mit einer feierlichen Neujahrsfeier.

Dass dieses Jahr für Wertingen besonders ist, war bereits beim Neujahrsempfang in der Stadthalle spürbar. Bürgermeister Willy Lehmeier und seine Amtskollegen der VG-Gemeinden laden jedes Jahr die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt- und VG-Verwaltung ein, um Danke zu sagen und alle auf die Aufgaben des anstehenden Jahres einzustimmen. Diesmal waren auch Gäste geladen, Stadträte sowie Ehrenbürger und Träger des Bürgerbriefs mit Begleitung. Nicht das Foyer war somit dieses Jahr festlich geschmückt, sondern die Halle selbst.

Entspannte Stimmung am Beginn der Wertinger Neujahrsfeier

Die Beschäftigten des Betriebshofs und der Stadt sowie das Team des Gasthofs Bergfried hatten sie festlich ausgestattet. Der Wirt Stefan Krebs bereitete derweil in der Küche der Stadthalle für alle ein schmackhaftes Menü vor. Eine Bühne war aufgebaut, die Tische dekoriert, während eines Sektempfangs im Foyer tauschten die Geladenen ihre Neujahrswünsche aus.

Diese entspannte Stimmung nahm Lehmeier in seiner Begrüßungsrede auf, er wünschte eingangs allen: „Bleiben Sie zuversichtlich.“ Nicht einfach in turbulenten Zeiten. Dass die Bürger Wertingens vor 750 Jahren und immer wieder schwere bis schlimme Zeiten zu meistern hatten, beschrieb das Stadtoberhaupt mit einer kurzen Skizzierung der vergangenen Jahrhunderte in Wertingen. „Wenn wir zurückblicken, erfüllt uns Demut vor denjenigen, die den Grundstein für unser heutiges Wertingen vorbereiteten.“ Der Bürgermeister erwähnte mehrere Belagerungen und Plünderungen durch die Bayern, den Dreißigjährigen Krieg und die Französische Revolution, die nicht zuletzt Auslöser für weitere kriegerische Auseinandersetzungen war.

Wertingens Bürgermeister Lehmeier erinnert an die Auswirkungen der Kriege

„Auch die beiden Weltkriege forderten von den Wertingern schrecklichen Blutzoll“, so Lehmeier. Nach dem zweiten Weltkrieg habe der Altlandkreis Wertingen zu den bayerischen Landkreisen mit dem höchsten Anteil an Geflüchteten und Heimatvertriebenen gezählt. „Damals umfasste mehr als ein Drittel der Bevölkerung Menschen aus dem Sudetenland, aus Schlesien und anderen ehemaligen deutschen Ostgebieten.“

Als Wertingens Identitätskrise bezeichnete Lehmeier die Gebietsreform, die 1978 abgeschlossen war. „Man musste den Abzug einiger Institutionen und Behörden verkraften.“ Die Menschen hätten allerdings durch Fleiß, Innovationen und Investitionen diese Krise gemeistert. „Heute sind wir Schulstadt, grünes Zentrum auch durch die Ansiedelung des Amts für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten", erinnerte der Bürgermeister. Man pflege in Wertingen ein ausgeprägtes Kunst- und Kulturleben und fördere dank starker Firmen, Betriebe und Unternehmen Wertingen als erfolgreichen Wirtschaftsstandort. „Wir haben nach wie vor einen vielfältigen Einzelhandel und eine aktive Wirtschaftsvereinigung.“ Lehmeier betonte: "Der Neujahrsempfang ist jedes Jahr eine Würdigung für alle, die sich für die Belange der Stadt und der VG einsetzen und sich engagieren.“ Seien es die Stadträte, Vereine, Feuerwehren und alle anderen Institutionen.

Sie gehörten zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die beim Neujahrsempfang der Stadt und VG Wertingen anwesend waren und für langjährige Beschäftigung von Personalleiter Gabriel Brunner (ganz links) und Willy Lehmeier, Bürgermeister Stadt Wertingen (daneben) geehrt wurden. Foto: Ulrike Hauke



So ging sein Dank auch an die vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Büros, Einrichtungen und städtischen Werkstätten: „Sie alle sind wichtig für unsere Stadt und für die VG, egal an welcher Stelle Sie arbeiten.“ Erneut erntete der Bürgermeister zustimmenden Applaus.

Langjährige Mitarbeiter der Stadt und VG Wertingen geehrt

Insgesamt 15 Frauen und Männer wurden von ihm und Gabriel Brunner, dem Personalleiter auf die Bühne geholt und für jahrzehntelange Mitarbeit geehrt: für 20 jährige Betriebszugehörigkeit Karin Hiller (Leitung Hauswirtschaft im Seniorenzentrum St. Klara), Karl Mießl (Hausmeister der Stadthalle) und Beate Schneider (Altenpflegerin im Seniorenzentrum St. Klara); für 25 Jahre Barbara Birzele-Ahle (Sachbearbeiterin Bauverwaltung), Karin Gieb (Altenpflegerin in St. Klara), Anett Meier (stellvertretende Leitung im Kinderhaus Sonnenschein), Johann Heißler (Betriebshofsmitarbeiter, Pflege Park und Gartenanlagen), Dagmar Jettenberger (Leitung Kinderhaus Sonnenschein) und Josef Thoma (Betriebshof Bautrupp, Altersteilzeit); für 30 Jahre Angelika Benz (Gemeindedienerin Rieblingen), Johannes Deisenhofer (ehemaliger Betriebshofleiter, Altersteilzeit) und Regina Herdin (Leitung Kindergarten Kunterbunt); für 40 Jahre Petra Meitinger (Sachbearbeiterin Bauverwaltung), Heidemarie Senger (Mitarbeiterin Hauswirtschaft in St. Klara) und Silvia Spengler (Kassenverwalterin Finanzverwaltung).

Die Theatergruppe aus Rischgau sorgte für viele Lacher bei ihren Zuschauern während des Neujahrsempfangs der Stadt und VG Wertingen in der Stadthalle. Auf der Bühne standen (von links) Thomas Berger, Gertrud Wagner, Doris Strobl, Marina Link, Stefan Link, Franziska Berger, Carola Holand, Anna Link, Jürgen Eisenhofer und Matthias Wagner. Foto: Ulrike Hauke

Dass die Gäste dieses besonderen Abends noch einiges zu lachen hatten, dafür sorgte die Theatergruppe aus Rischgau mit einem humorigen Stück über Missverständnisse und Flunkereien, welches im Auftritt eines „Unterwäschemodells“ namens „Hercules“ gipfelte. (AZ)