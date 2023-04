Wertingen

06:00 Uhr

Nilpferd-Dame Amanda freut sich auf Wertingen

Nilpferd-Dame Amanda wird mit Sebastian Reich in der Wertinger Stadthalle auf der Bühne stehen. Das neue Programm der beiden heißt "Verrückte Zeit".

Plus Bauchredner Sebastian Reich kommt mit Amanda am 23. April in die Wertinger Stadthalle. Die Nilpferd-Dame plaudert im Interview über Liebesbriefe und Likes.

Von Jana Korczikowski

Amanda, waren Sie schon einmal in Wertingen? Kennen Sie die Stadt?



Nilpferd-Dame Amanda: Ich war schon mal auf der Bühne in Wertingen und kann mich an einen lustigen Abend erinnern! Von der Stadt habe ich allerdings noch nicht viel gesehen, höchste Zeit, das beim kommenden Besuch nachzuholen. Umso mehr freue ich mich drauf!

Und wie ist es, mit einem Menschen zusammenzuleben und zu arbeiten? Gibt es da manchmal Reibereien?



Amanda: Also, mir macht es großen Spaß. Die größte Arbeit macht Gott sei Dank Sebastian, er macht das Büro und ist mein persönlicher Chauffeur. Von daher hab' ich ein schönes Leben und habe in der Regel auch immer das letzte Wort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

