Objekt des Monats im Wertinger Heimatmuseum: Eine Zeitkapsel

Als das Kästchen aus Metall in Wertingen geöffnet wurde, kam ein Buch zutage. Doch ein Geheimnis bleibt.

Seit Jahrzehnten liegt ein Kästchen aus Metall mit quadratischem Grundriss im Depot des Heimatmuseums in Wertingen. Der Deckel ist zugelötet, sodass es nicht geöffnet werden kann. Das Behältnis lässt an eine Zeitkapsel denken. In ihr werden Dokumente der Zeit (Zeitungen, Geld und ähnliches) für die Nachwelt gelagert. Bei der Erbauung oder bei umfangreichen Restaurierungen wird die verschlossene Kapsel an exponierter Stelle eines Bauwerkes hinterlegt.

In der Zeitkapsel in Wertingen befand sich ein Buch

Als das Metallkästchen jüngst fachmännisch geöffnet wurde, war die Überraschung groß: Im Behältnis befindet sich ein Buch mit Ledereinband, das mit Lederbändern zugebunden werden konnte.

Objekt des Monats Dieses Buch mit Ledereinband befand sich im Kästchen. Foto: Cornelius Brandelik

Leider zeigt sich der gesamte Inhalt stark verkohlt, sodass die Seiten des Buches dunkelgrau bis schwarz sind, zum Teil zerfallen und nicht mehr lesbar sind. Was hat es mit diesem mysteriösen Objekt auf sich?

Warum ist der Inhalt verkohlt?

Alfred Sigg erinnert sich, dass das Kriegerdenkmal vor der VR-Bank mit dem heiligen Ulrich ursprünglich ein Behältnis enthielt, in dem sich ein Buch mit den Namen der Mitglieder des Krieger- und Soldatenvereins befand. Aufgestellt wurde das Denkmal 1924. Der Nürnberger Bildhauer Josef Göschel schuf den heiligen Ulrich samt bezwungenem Ungarn. Als der Platz Anfang der 1970er-Jahre umgestaltet wurde und das Denkmal dabei versetzt sowie der Sockel neu gestaltet wurden, war das Behältnis mit dem Mitgliederbuch plötzlich abhandengekommen und konnte somit nicht mehr ins Denkmal eingesetzt werden. Leider ist nicht bekannt, auf welchem Weg das Metallkästchen ins Heimatmuseum kam und warum der Inhalt bis zur Unkenntlichkeit verkohlt ist.

