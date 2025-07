Partnerschaftsverein besucht Fotoausstellung in Fère

Zum zweiten Mal nahmen einige Mitglieder des Fotoclubs Blickwinkel an der von der passionierten Amateur-Fotografin Martine Bréson organisierten Ausstellung FIPA (Internationales Festival für Amateur-Fotografie) in Fère teil. Eines von ihnen schloss sich mit seiner Ehefrau auch der Reisegruppe des Partnerschaftsvereins an, um vor Ort das Fest live mitzuerleben.

An vier Standorten in Fère wurden über 300 Werke von Fotografen verschiedener Länder präsentiert, eine überwältigende Vielfalt an technischer, motivischer und kombinatorischer Raffinesse. Zur Mittagszeit fand die offizielle Ausstellungseröffnung statt, bei der die Organisatorin auch einen besonderen Dank an die Teilnehmer aus Wertingen richtete. Am Nachmittag stand nochmals Zeit für eine Besichtigung zur Verfügung, bevor man am Abend in der historischen Markthalle ein Blumenfest mit Verkaufsständen und kulinarischen Genüssen besuchte. Bürgermeister Roseleux begrüßte die Gäste aus der Partnerstadt und Vereinsvorsitzende Manuela Baur überreichte zwei Jubiläumskrüge als kleine Aufmerksamkeit.

Am Vortag erlebte die Reisegruppe einen Ausflug nach Laon, wo sie die dortige Kathedrale, die Stadtmauer sowie das unterirdische, aus einem Steinbruch entstandene Höhlensystem erklärt bekam. Komitee-Vorsitzender Stéphane Wieczorek stellte in bewährter Weise sein umfangreiches kulturelles Wissen zur Verfügung, die in Binswangen wohnhafte Französin Manon Hollande leistete wertvolle Übersetzerdienste.

Sowohl in Laon als auch in Fère gab es Gelegenheit, sich freundschaftlich zu begegnen. Bereits bestehende Kontakte wurden vertieft, neue kamen hinzu. Gerade diejenigen, die zum ersten Mal dabei waren, durften die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Franzosen mit besonderer Genugtuung erleben. Am Sonntag galt es, wieder Abschied zu nehmen von Fère-en-Tardenois, das sich mit der lebensgroßen Nachbildung der berühmten Skulptur „La Valse“ von Camille Claudel übrigens einer neuen, überaus sehenswerten Attraktion erfreut.

