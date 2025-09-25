Wertingen muss viel Geld „verbuddeln“

Wurzeleinwüchse und Risse, verschobene Verbindungen und eindringendes Grundwasser: Das Kanalnetz in Wertingen ist stellenweise in die Jahre gekommen. Auch wenn die Rohrleitungen im Boden nicht sichtbar sind – sie sind dennoch „zur Daseinsvorsorge notwendig“, wie es Claudia Müller vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult formulierte. Und gleichzeitig sehr kostspielig, wie in der September-Sitzung des Stadtrats deutlich wurde.
