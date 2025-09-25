Icon Menü
Wertingen plant umfassende Kanalsanierung: Millioneninvestitionen für die Zukunft

Wertingen

Wertingen muss viel Geld „verbuddeln“

Die Kanalsanierung in Wertingen wird wohl über Jahre mit enormen Investitionen einhergehen. Unterteilt wird in mehrere Einzelprojekte – wenn die Mittel da sind.
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    In der Wertinger Haudelgasse muss die Kanalisation saniert werden. Dafür muss die Straße aufgerissen werden.
    In der Wertinger Haudelgasse muss die Kanalisation saniert werden. Dafür muss die Straße aufgerissen werden. Foto: Laura Gastl

    Wurzeleinwüchse und Risse, verschobene Verbindungen und eindringendes Grundwasser: Das Kanalnetz in Wertingen ist stellenweise in die Jahre gekommen. Auch wenn die Rohrleitungen im Boden nicht sichtbar sind – sie sind dennoch „zur Daseinsvorsorge notwendig“, wie es Claudia Müller vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult formulierte. Und gleichzeitig sehr kostspielig, wie in der September-Sitzung des Stadtrats deutlich wurde.

