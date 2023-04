Plötzlich fehlen die Krippenplätze im Wertinger Raum

Plus In Binswangen, Laugna und Zusamaltheim müssen schnell Lösungen für das nächste Jahr gefunden werden. Ein Fachmann erklärt, warum die Planung der Krippenplätze so schwierig ist.

Viele junge Mütter wollen oder müssen nach der Geburt ihres Kindes schnell wieder in ihren Beruf zurück. Um arbeiten zu können, brauchen sie meist einen Betreuungsplatz für den Nachwuchs in der Krippe. Dieser Platz steht ihnen gesetzlich auch zu. Doch in diesem Jahr schnellen die Anmeldezahlen für die Kleinen in der Region Wertingen in die Höhe.

Einige Kommunen müssen nun schnell nach einer raschen Lösung suchen. Doch nicht nur die Räumlichkeiten sind knapp. Auch Personal ist kaum zu bekommen. In Zusamaltheim, Laugna und Binswangen gingen die Anmeldezahlen rasant in die Höhe. Die Folge: Die vorhandenen Plätze reichen nicht mehr aus.

Binswangen Laut Auskunft von Bürgermeister Anton Winkler besuchen in Binswangen derzeit zehn Kinder die Krippe . Für das nächste Krippenjahr sind rund 20 Kinder angemeldet. Das bedeutet, dass eine neue Gruppe gebildet werden muss. Doch es gibt bereits eine Lösung. Die zusätzliche Gruppe soll im „Heimle“ (Pfarrheim) untergebracht werden. Außerdem sucht die Gemeinde weiteres Personal für die Betreuung.



Laut Auskunft von Bürgermeister besuchen in derzeit zehn Kinder die . Für das nächste Krippenjahr sind rund 20 Kinder angemeldet. Das bedeutet, dass eine neue Gruppe gebildet werden muss. Doch es gibt bereits eine Lösung. Die zusätzliche Gruppe soll im „Heimle“ (Pfarrheim) untergebracht werden. Außerdem sucht die Gemeinde weiteres Personal für die Betreuung. Wertingen Noch nicht klar ist die Lage in Wertingen. Verwaltungsleiter Dieter Nägele wartet noch auf die Zahlen des Arbeiter-Samariter-Bundes und von Montessori, die die Krippen betreiben. „Vielleicht fehlt uns am Ende eine Gruppe“, so Nägele . Räumlichkeiten sind dafür noch keine vorgesehen. Doch der Verwaltungsleiter gibt sich gelassen: „Da muss man dann schauen. Aber bisher haben wir es am Ende immer irgendwie geschafft.“

Noch nicht klar ist die Lage in Wertingen. Verwaltungsleiter wartet noch auf die Zahlen des Arbeiter-Samariter-Bundes und von Montessori, die die betreiben. „Vielleicht fehlt uns am Ende eine Gruppe“, so . Räumlichkeiten sind dafür noch keine vorgesehen. Doch der Verwaltungsleiter gibt sich gelassen: „Da muss man dann schauen. Aber bisher haben wir es am Ende immer irgendwie geschafft.“ Laugna In Laugna wird es nicht nur in der Krippe , sondern auch im Kindergarten knapp. Dort gibt es derzeit sechs Plätze für Kinder unter drei Jahren, die in den Kindergarten integriert sind. Für das nächste Krippenjahr gibt es laut Nägele aber elf Neuanmeldungen. Aus diesem Grund habe es bereits einen Termin mit der Fachaufsicht gegeben, um zu sehen, ob es im gleichen Gebäude einen geeigneten Raum für eine Krippengruppe geben würde. Mittlerweile steht fest: Ab 1. September wird es dann eine reine Krippengruppe für unter Dreijährige und zwei Kindergartengruppen geben.

In wird es nicht nur in der , sondern auch im Kindergarten knapp. Dort gibt es derzeit sechs Plätze für Kinder unter drei Jahren, die in den Kindergarten integriert sind. Für das nächste Krippenjahr gibt es laut aber elf Neuanmeldungen. Aus diesem Grund habe es bereits einen Termin mit der Fachaufsicht gegeben, um zu sehen, ob es im gleichen Gebäude einen geeigneten Raum für eine Krippengruppe geben würde. Mittlerweile steht fest: Ab 1. September wird es dann eine reine Krippengruppe für unter Dreijährige und zwei Kindergartengruppen geben. Zusamaltheim Eng wird es auch in Zusamaltheim . Dort gibt es in der Krippe 14 Plätze. Allerdings werden im nächsten Jahr insgesamt 26 Plätze benötigt. „Wir brauchen im nächsten Jahr eine neue Kinderkrippengruppe“, erklärte Bürgermeister Stephan Lutz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Wie Nägele berichtet, habe man für Zusamaltheim nun eine „gute Lösung“ gefunden. Im großzügigen Gemeindehaus wird ein Raum für eine Gruppe eingerichtet. Das Gute daran sei, dass das Gemeindehaus in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten liege.

Eng wird es auch in . Dort gibt es in der 14 Plätze. Allerdings werden im nächsten Jahr insgesamt 26 Plätze benötigt. „Wir brauchen im nächsten Jahr eine neue Kinderkrippengruppe“, erklärte Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Wie berichtet, habe man für nun eine „gute Lösung“ gefunden. Im großzügigen Gemeindehaus wird ein Raum für eine Gruppe eingerichtet. Das Gute daran sei, dass das Gemeindehaus in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten liege. Villenbach Entspannter präsentiert sich die Lage in Villenbach. Dort wurde 2021 die neue Krippe fertig. In der Kindertagesstätte unter der Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) werden derzeit 61 Mädchen und Buben betreut. In der Kinderkrippe sind es 14. "Wir haben aber Platz für bis zu 30 Kinder", erklärte Bürgermeister Werner Filbrich . Im Kindergarten sind es gerade 47 Kinder, dort gibt es noch drei freie Plätze. "Wir hatten aber einen Personalnotstand", so der Bürgermeister. Deshalb stünden sieben Kinder auf der Warteliste für die Krippe , die aber wahrscheinlich bis August aufgenommen werden können. Laut ASB sei außerdem neues Personal gefunden worden.

Nägele erklärte in diesem Zusammenhang auch die Gründe, warum die notwendigen Krippenplätze im Vorfeld kaum vorausberechnet werden können. So liege im Kindergarten die Betreuungsquote bei fast 100 Prozent. Für den Krippenbereich gibt es dafür jedoch keine verlässliche Zahl. Zum einen ist die Betreuungsquote für die Kleinsten von Ort zu Ort zu verschieden und verändert sich auch mit den Jahren. Laut Nägele seien vor rund fünf Jahren deutlich mehr Mütter bis zu drei Jahre nach der Geburt zu Hause geblieben und hätten selbst ihre Kleinkinder betreut. Heute würden teilweise schon Schwangere vorbeikommen, um ihre Babys in der Krippe anzumelden.

Lesen Sie dazu auch