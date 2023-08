Polizei bittet nach Unfallflucht in Wertingen um Hinweise

Ein bisher Unbekannter hat mit dem Rad ein Auto angefahren. Es entstand Sachschaden.

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad die Zusmarshauser Straße in Wertingen befahren. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen weißen Pkw der Marke Ford, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte streifte mit seinem Fahrrad das linke Rücklicht des Wagens und verkratzte die linke Fahrzeugseite.

Die Polizei gibt den Sachschaden mit 500 Euro an

Der Sachschaden wird laut Polizeibericht derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)