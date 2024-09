Polizei kommt aufs Wertinger Oktoberfest

Auf dem Wertinger Wochenmarkt findet am Freitag, 27. September, ein kleines Oktoberfest statt. Hinter der Veranstaltung steht die Stadt Wertingen gemeinsam mit den Marktleuten. Zwischen 7 und 13 Uhr bieten die Standbetreiber regionale Produkte und herbstliche Delikatessen an. Die KKW-Werkskapelle Gundremmingen umrahmt das kleine Fest auf zünftige Art, und die Freunde der Zusaminsel laden zum Weißwurst-Frühstück und zu Kaffee und Kuchen ein.

Dieses kleine Event nimmt die Wertinger Polizeistation zum Anlass, sich ein weiteres Mal mit der Aktion „Wertingen bewegt (sich) sicher“ zu präsentieren. Die Entwicklung der Verkehrsunfallzahlen mit Fahrrad oder Pedelec sowie deren Folgen haben das Polizeipräsidium Schwaben Nord dazu veranlasst, die Radverkehrssicherheit weiter zu stärken. Über das Kalenderjahr verteilt wurden regionale Kontrollen initiiert und an landesweiten Aktionen teilgenommen.

Im Herbst geht die Wertinger Sicherheitswacht an den Start

Beim Oktoberfest des Wertinger Wochenmarktes soll das Thema nochmals in den Fokus gerückt werden. Passend zur Jahreszeit werden unter anderem „das verkehrssichere Fahrrad“, die Schutzwirkung des Fahrradhelmes sowie die Unfallzahlen im Bereich der Polizeistation Wertingen dargestellt. Daneben wird auch eine „Fahrradcodierung“ möglich sein. Hier wird über einen in den Rahmen „eingedrückten“ Code ein Schutzaufkleber mit transparentem Sichtfenster angebracht, der den Namen und die Adresse des rechtmäßigen Eigentümers in verschlüsselter Form enthält. Interessierte können gerne mit ihrem Fahrrad vorbeikommen.

Darüber hinaus werden Informationen rund um die Bayerische Sicherheitswacht angeboten, die im nordschwäbischen Bereich bereits in 14 Polizeiinspektionen implementiert ist. Zum Herbst dieses Jahres darf als 15. Standort die Polizeistation Wertingen begrüßt werden. Die Gemeinden Buttenwiesen und Zusamaltheim bilden gemeinsam mit der Stadt Wertingen den neuen Verbund. In der Herbstausbildung, die im November startet, sollen die ersten Ehrenamtlichen für den neuen Standort vorbereitet werden. Die Polizeistation Wertingen steht der Bevölkerung sowie potenziellen Interessenten im Rahmen des Wochenmarktes dazu – aber auch darüber hinaus – sehr gerne zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung heißt.

Neben diesen großen Themen bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle am Wertinger Oktoberfest Informationen unter anderem zum Einbruchsschutz, zu Fahrraddiebstahl, zur Internetkriminalität sowie zu Betrugsprävention. Die Polizeistation Wertingen wird dabei von der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen sowie vom Allgemeiner-Deutscher-Fahrrad-Club (ADFC) unterstützt. (AZ)