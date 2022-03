Wertingen

06:00 Uhr

Polizeichefin Martina Guß verlässt Wertingen

Plus Nach gut sechs Jahren in der Zusamstadt wechselt Martina Guß zur Autobahnpolizei nach Gersthofen. Dort folgt sie auf einen alten Bekannten der Wertinger. Der Zeitpunkt könnte derweil kaum unglücklicher sein.

Von Benjamin Reif

Die Personalsituation ist durch Corona an der Wertinger Polizeistation angespannt wie kaum je zuvor. Am Samstag musste Wertingen von Kollegen aus Dillingen bestreift werden, wie es vonseiten der dortigen Polizeiinspektion heißt. Und auch weiterhin könnten Zusatzschichten und Hilfe aus Dillingen notwendig sein, um den Betrieb der kleinen Polizeistation mit elf Beamten und zwei Angestellten in der Zusamstadt am Laufen zu halten.

