Autofahrer prallt bei Possenried mit seinem Auto gegen einen Traktor

21-Jähriger will einen Schlepper überholen. Dann biegt der Fahrer des Traktors nach links ab und es kommt zum Unfall. Beifahrerin im Auto wird verletzt.

Ein 21-Jähriger wollte am Freitag kurz vor 16 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2382 zwischen Langenreichen und Possenried einen in gleicher Richtung fahrenden Traktor eines 56-Jährigen überholen. Dabei übersah er jedoch nach Angaben der Polizei, dass der Schlepper nach links in Richtung Neuschenau abbog.

Die 22-jährige Beifahrerin im Auto erleidet leichte Verletzungen

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Schlepper, wobei insgesamt ein Sachschaden von etwa 9000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge kamen anschließend von der Fahrbahn ab und mussten abgeschleppt werden. Die 22-Jährige Beifahrerin des 21-Jährigen Autofahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)