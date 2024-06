Wertingen

18:00 Uhr

Premiere: Feuerwehr übt mit VR-Brille

Erstmals wurden in Wertingen Löschübungen mit einer VR-Brille trainiert. Unser Bild zeigt Kreisbrandmeister Tim Kullmann vom Kreisfeuerwehrverband Dillingen am Hohlstrahlrohr mit der VR-Brille.

Plus Die Einsatzkräfte trainieren in Wertingen mit digitaler Unterstützung. Es geht dabei um gefährliche Situationen und schnelle Entscheidungen.

Von Marion Buk-Kluger

Die gängige Meinung könnte sein: Es brennt, die Feuerwehr kommt, legt einen Schlauch und löscht das Feuer. Mitnichten, die fachgerechte Anwendung der Strahlrohre spielt letztendlich eine entscheidende Rolle bei der Brandbekämpfung in geschlossenen Räumen. Premiere hatte kürzlich in Wertingen ein Seminar in Theorie und Praxis, bei der auch digitale Technik mit Virtual Reality (VR) - Brille zum Einsatz kam.

Feuerwehrleute aus dem Landkreis Dillingen nehmen an der Übung teil

In einem Seminar des Kreisfeuerwehrverbandes Dillingen für den Landkreis bekamen kürzlich Mitglieder der Feuerwehren im Landkreis Einblicke in die optimale Anwendung von Hohlstrahlrohren. Bei der Feuerwehr Wertingen kamen zehn Teilnehmer aus dem Landkreis zusammen und wurden von Ausbilder Rudolf Eser (Fachmann für Hohlstrahlrohre und Kommandant der Feuerwehr Wertingen) auf diesem Gebiet geschult. Eser ist Fachmann für Hohlstrahlrohre und Kommandant der Feuerwehr Wertingen. Das Seminar in Unterricht und Praxis war außerdem eine Premiere. Dieses Thema wurde erstmals mit digitaler Unterstützung via VR-Brille angegangen.

