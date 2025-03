Profimagier Max Schneider kommt wieder nach Wertingen

Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum ist der mehrfach national und international prämierte Zauberer Max Schneider auf Tour durch Südbayern – und macht dabei auch Halt in Wertingen. Am Freitag und Samstag, 28. und 29. März, finden seine Shows in der Zusamstadt statt. Bereits 2024 war er mit seinem Programm „Die Sterne des kleinen Prinzen – Zaubershow und Hommage an Antoine de Saint-Exupéry“ in Wertingen zu sehen.

Ein Profimagier zeigt sein Programm in Wertingen

Im ersten Teil seines Programms zeigt Max Schneider klassische Zauberei. Anschließend entführt er die Gäste mit der Mental-Magie, basierend auf der Geschichte des kleinen Prinzen. Dabei vermittelt er, wie man „mit dem Herzen sehen“ kann.

Bereits im Alter von sieben Jahren zauberte Max Schneider in der Schule auf der Bühne. Er ist Sieger der Deutschen Meisterschaft von 2024 der Zauberkunst in der Sparte Mental-Magie. Max Schneiders Herz gehört aber auch der Schauspielerei. Er liebt besonders Komödien und Filmrollen mit Tiefe. Als tricktechnischer Berater bringt er zauberische Spezialeffekte auf die Theaterbühne. Er studierte zunächst Schauspiel-Dramaturgie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Im Auftrag der Theaterwissenschaft (LMU) und der Hochschule für Film und Fernsehen München lehrte er erstmals in Europa „Kulturvermittlung Zauberkunst“ in der Theaterwissenschaft. Außerdem zauberte Max Schneider schon mehrfach für seine Idole Siegfried & Roy aus Las Vegas und ist mit seiner Show international engagiert.

Die Aufführung, die nun auch in Wertingen zu sehen ist, ist für Kinder ab sechs Jahre und für Erwachsene bis 90 gleichermaßen geeignet. Karten gibt es für 25 Euro und ermäßigt für 13 Euro für alle unter 18 Jahre. Eine Anmeldung ist unter info@allegro-events.com oder telefonisch unter 01781745305 möglich. (AZ)