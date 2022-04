Radlader prallt in Wertingen gegen geparktes Auto

Ein erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall in Wertingen entstanden. Ein Radlader prallte gegen ein Auto.

Ein Radlader ist in Wertingen gegen einen geparkten Wagen gekracht. Der Fahrer hatte am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr laut Polizeibericht in der Industriestraße den am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart übersehen.

Der Sachschaden liegt bei etwa 5100 Euro

Wie die Polizei weiter mitteilt, war die Sicht des Fahrers durch eine aufgeladene Kabelrolle versperrt. Durch den Aufprall wurde das Auto im Bereich des Hecks erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5100 Euro. (pol)