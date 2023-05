Historische Schlepper locken viele Fans nach Reatshofen

Die „Freunde alter Landmaschinen Gottmannshofen“ feiern Saisonauftakt im Wertinger Stadtteil Reatshofen. Das ist geboten.

Die „Freunde alter Landmaschinen Gottmannshofen“ hatten am Sonntag zum Oldtimertreffen im Wertinger Stadtteil Reatshofen geladen. Die Schau lockte viele Interessierte aus der Umgebung an. Um 9 Uhr startete der Verein den Saisonauftakt beim Anwesen des Vorsitzenden Andreas Huber. Der warme Sonntagvormittag im Mai trug zu der guten Stimmung unter den Besuchern und Besucherinnen bei, die im Laufe der Veranstaltung immer mehr wurden. Wer einen Oldtimer-Traktor zu Schau stellen wollte, meldete sich zuerst bei Lukas und Kimi an. Beide haben schon lange einen Bezug zum Verein. „Ich bin schon als Kind auf dem Bulldog gesessen und durfte mitfahren“, erzählt Lukas mit einem Lächeln.

21 Bilder Alter Schlepper und Geselligkeit beim Oldtimertreffen in Reatshofen Foto: Dacian Redl

Nachdem die Daten zur Landmaschine erfasst waren, durften die Traktoren weiterfahren. Und so reihten sich im Laufe des Vormittags viele historische Schlepper an der Alten Straße entlang. Dementsprechend kamen auch immer mehr Leute dazu, um sich die Fahrzeuge anzusehen. Allerdings ging es für viele nicht nur um die Maschinen mit Rädern. Gesellschaft und Geselligkeit lagen den Besuchern und Vereinsmitgliedern ebenso sehr am Herzen. „Es ist schön, wenn die Leute hier ihre alten Schätze aus der Garage fahren können. Aber das Zusammensein spielt auch eine große Rolle“, erklärte Besucherin Katharina, die beim Event in der Nachbarschaft vorbeischaute.

Bei Festen wie in Reatshofen treffe man "lauter nette Menschen"

Martin und Sabrina waren schon in den Jahren zuvor immer auf dem alten Traktor von Martins Großvater mit dabei. Auch am Sonntag wollten sie unter die Leute gehen und sich die verschiedenen Maschinen anschauen. Schließlich war es bei Anton und Annelore ähnlich: Die beiden waren schon immer aufgeschlossen gegenüber den Landmaschinen, besuchen seit Jahren ähnliche Feste und treffen dort immer „lauter nette Menschen“, wie Anton es beschrieb.





So manches alte Schmuckstück aus der Landwirtschaftsgeschichte war im Zusamtal zu bewundern.  Foto: Berthold Veh

cher und Mitglieder hatten auch die Möglichkeit, sich von der Küche verpflegen zu lassen. Mit einem Weißwurstfrühstück, Getränken, Kaffee und Kuchen und Bierbänken im Garten war für die Verpflegung gesorgt. Das immer größer werdende Fest, kann durch den Zusammenhalt unter den Mitgliedern gestemmt werden. Schriftführerin Anja und Mitglied Sandra an der Kasse halfen da, wo sie konnten. „Der Verein lebt vom Beisammensein und gemeinsamen Erlebnissen“, meinten die beiden.

Seit 1997 gibt es die Freunde alter Landmaschinen in Gottmannshofen

Die Freunde alter Landmaschinen in Gottmannshofen gibt es seit 1997. Der erste Vorsitzende Andreas Huber ist seit der Gründung dabei, wobei diese auf eine Idee unter Freunden beruht. Der zweite Vorsitzende Gerd Klein ist seit 2008 Mitglied und hat auch einige neue Gesichter für den Landmaschinenverein gewonnen. Die beiden Vorsitzenden sind immer auf der Suche nach Interessierten, die sie für den Verein begeistern wollen.

Das Oldtimertreffen in Reatshofen war gut besucht. Foto: Berthold Veh

Bei etwa 90 Mitgliedern, die sich aktiv einbringen, fühle sich der Verein fast wie eine große Familie an. Huber und Klein zeigten sich gegenüber unserer Redaktion sehr zufrieden mit dem Saisonauftakt und freuten sich bereits auf kommende Events.