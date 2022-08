Wertingen-Roggden

vor 33 Min.

Babyboom im Kuhstall: In Roggden kommen an einem Tag sieben Kälber zur Welt

Plus So viele Kälber wie nie zuvor erblicken im Stall des Roggdener Landwirts Otto Kanefzky das Licht der Welt. Darunter eines, das womöglich besondere Vorzüge aufweist.

Von Birgit Alexandra Hassan

Vier bis fünf Kälber kommen bei Landwirt Kanefzky im Schnitt monatlich zur Welt. Doch dieser August schlägt alle Rekorde in seinem Stall in Roggden. 15 Tiere wurden in diesem Monat bereits geboren, mit zwei weiteren rechnet er in den kommenden Tagen. Und das Kurioseste: Sieben Kälber erblickten innerhalb 24 Stunden das Licht der Welt.

