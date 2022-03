Roller wird in Wertingen gestohlen und beschädigt

Diese Freude währte nur kurz: Ein Mann hat in Wertingen seinen Roller entdeckt, der ihm gestohlen worden war. Allerdings war das Zweirad massiv beschädigt worden.

Unbekannte hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag den Roller gestohlen. Das grüne Zweirad der Marke Generic Motors vom Typ Explorer Kallio50 hatte in einem Carport in der Wertinger Schützenstraße gestanden. Es hat einen Wert von 1.000 Euro.

Die Wertinger Polizei sucht Zeugen

Der Besitzer entdeckte den Roller am Samstag aber wieder. Nachdem er eine Anzeige bei der Wertinger Polizei aufgegeben hatte, fand er den Roller in der Laugnstraße am Laugnaufer. Aber wie: Mehrere Kabel waren am Roller abgezwickt worden, Sitz und Helmfach beschädigt.

Der so mutwillig verursachte Schaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)

Lesen Sie dazu auch