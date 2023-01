Er hat sich in Rom von Papst Benedikt verabschiedet

Als die Bayernhymne gespielt wird, ist Fabian Braun - CSU-Stadtrat in Wertingen und Pfarrgemeinderatsvorsitzender - besonders gerührt.

Der Wertinger Fabian Braun, der CSU-Stadtrat und Vorsitzender des Pfarrgemeinderats von St. Martin ist, nahm am Requiem für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. in Rom teil. Braun war bereits am Mittwochmorgen in Rom eingetroffen und konnte sich so noch am Petersdom einreihen, wohin an jedem der drei Tage vor dem Requiem mehrere Zehntausend Gläubige kamen, um sich am aufgebahrten Leichnam zu verabschieden, wie es in seiner Pressemitteilung heißt.

Am Mittwochabend stand bereits ein erster Trauergottesdienst in der Kirche Santa Maria dell‘Anima an. "In Rom ist dies die Kirche für die deutschsprachigen Katholiken", erklärt Braun, der sich regelmäßig in der Ewigen Stadt aufhält, und schildert weiter: "Normalerweise trifft man in der Anima immer jemanden, den man kennt, doch in den Tagen des Begräbnisses war dies in der ganzen Stadt der Fall." Den Gottesdienst feierte der Bischof von Bozen-Brixen, Ivo Muser, der in einer beeindruckenden und sehr persönlichen Predigt über Benedikt und dessen Wirken sprach.

Bayernhymne für den verstorbenen Papst

Dem zentralen Requiem am Donnerstag auf dem Petersplatz stand Papst Franziskus vor. Wie Benedikt XVI. noch zu Lebzeiten verfügt hatte, wurde es feierlich, aber schlicht abgehalten. "Inmitten der bayerischen Delegation, bestehend aus Staatsregierung, Gebirgsschützen und Vereinsfahnen, hatten wir Plätze weit vorn mit einer guten Sicht", berichtet Braun. Als der Sarg des verstorbenen Papstes unter Applaus zur Beisetzung in den Dom getragen wurde, spielte die mitgereiste Musikkapelle leise die Bayernhymne. Dies sei mit einer der bewegendsten Momente gewesen und zeige, dass Benedikt eben auch immer ein "bayerischer Papst“ gewesen sei. Der Tag endete wieder in der Anima-Kirche, mit einer Totenvesper der bayerischen Delegation, bei der Ministerpräsident Markus Söder einen Nachruf hielt. Als ein "in vielerlei Hinsicht historisches Ereignis“ beschreibt Braun sein Erleben dieser Tage in Rom. Die Stimmung dort bezeichnet er als "nicht traurig – eher eine stille und tiefe Dankbarkeit“. (AZ)